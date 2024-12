Al menos 32 personas sobreviven a accidente aéreo de Azerbaijan Airlines en Kazajistán

Un avión de Azerbaiyán con 67 personas a bordo se estrelló este miércoles cerca de la ciudad de Aktau en Kazajistán.

Hay al menos 32 sobrevivientes, según funcionarios. Más de 30 personas podrían estar muertas.

El avión iba desde la capital de Azerbaiyán, Bakú, hacia la ciudad rusa de Grozni en el Cáucaso Norte.

El Ministerio de Emergencias de Kazajistán dijo a través de Telegram que entre las personas a bordo están cinco tripulantes.

🚨FLIGHT CRASH🚨

– Complete video of plane crash of Azerbaijan Airlines Flight no J28243 Embraer ERJ190 Reg No. 4K-AZ65 Flying from Baku(GYD) to Grozny(GRV) Crashed at Aktau, Kazakhstan#planecrash #Aktau #Azerbaijanairlines #KazakhstanPlaneCrash #Kazakistan #J28243 pic.twitter.com/bbGS7ckRwY

— Parikh Vedant (@ParikhVedant3) December 25, 2024