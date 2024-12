Revelan las causas del accidente del avión en Corea del Sur donde murieron 179 personas

A unas horas de que llegue a su fin el 2024, se confirmó una terrible noticia:

Un avión de pasajeros se incendió tras salirse de la pista en un aeropuerto en Corea del Sur y chocar contra un muro de concreto.

179 de las 181 personas a bordo murieron en el desastre aéreo, uno de los peores en la historia del país.

Horas después, se revelaron las posibles causas de este trágico accidente y es de no creerse.

🇰🇷 DD Geopolitics on Telegram report Yonhap News Agency in South Korea that 173 out of 175 passengers aboard the crashed plane in South Korea are presumed dead

💔

Reportedly a bird strike damaged its landing gear

⚡ pic.twitter.com/mJQYBlCTYF

— 🇿🇦🇨🇺🇵🇸 White EFF Fighter (@lula_leftist) December 29, 2024