Avión desaparece sobre Alaska con 10 personas abordo

En un dramático suceso que ha capturado la atención en Alaska, un avión Cessna Caravan de Bering Air, con diez personas a bordo, desapareció.

Esto ocurrió el pasado jueves 6 de febrero por la tarde mientras cruzaba el estrecho de Norton, al sur del círculo polar ártico.

Las autoridades y equipos de rescate han iniciado una búsqueda intensiva durante la noche en busca de cualquier indicio de la aeronave.

El vuelo, que partió de Unalakleet con destino a Nome, llevaba nueve pasajeros y un piloto, según informó el Departamento de Seguridad Pública de Alaska.

A Bering Air Cessna 208B Grand Caravan with 10 people on board has gone missing during a flight in Alaska, according to local and state officials.

The plane, operated by Bering Air, was en route from Unalakleet to Nome, both cities in western Alaska separated by the Norton Sound… pic.twitter.com/U8VgtO2ea5

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) February 7, 2025