Impactante video muestra avión de Delta estrellándose y en llamas en Toronto

Un avión de Delta Airlines se estrelló al aterrizar en Toronto y se incendió en la pista.

El vuelo Endeavor 4819 proveniente de Minneapolis llevaba 80 personas a bordo, incluidos cuatro tripulantes.

Milagrosamente, todos los pasajeros y la tripulación sobrevivieron al impactante accidente.

Las cámaras captaron el momento en que la aeronave patinó sobre la pista nevada.

Clearist footage showing the crash moment of Delta – Endevoir Air CRJ-900 Flight DL4819 from Minneapolis (MSP) to Toronto (YYZ) with registration N932XJ.

We will share the reports as soon as available. pic.twitter.com/4XRAdJt3c0

— aircraftmaintenancengineer (@airmainengineer) February 18, 2025