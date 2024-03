Avión de carga militar ruso se estrella con 15 personas a bordo tras su despegue

De acuerdo a la información publicada por la agencia de noticias de The Associated Press, el avión se estrelló al oeste de Rusia.

Se estrella avión militar ruso

Un avión militar ruso que transportaba a 15 personas a bordo se estrelló trágicamente el martes durante su despegue desde una base aérea en el oeste de Rusia, informó el Ministerio de Defensa.

La aeronave Il-76, con ocho tripulantes y siete pasajeros a bordo, se estrelló en la región de Ivanovo, en un suceso que ha dejado consternada a la nación.

De acuerdo a The Associated Press, el ministerio no proporcionó detalles sobre la posible supervivencia de los ocupantes del avión.

Sin embargo, el gobernador de Ivanovo, Stanislav Voskresensky, expresó sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas.