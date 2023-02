De acuerdo con las investigaciones que se han realizado al momento de redactar la nota, se especula que probablemente la aeronave se haya estrellado en una zona montañosa. Sin embargo, aún no han brindado mayor información al respectos, solo se sabe que la unidad se encuentra desaparecida con cuatro vidas a bordo.

Cabe mencionar que el la avioneta con la cual se dejó de tener contacto desde hace unas horas, iban a bordo cuatro pasajeros incluyendo los pilotos. Hasta el momento no se ha dado a conocer nada respecto al avión que desapareció unos minutos después de haber despegado.

Avión desaparece Filipinas: Cuatro personas iban a bordo

De acuerdo con la agencia The Associated Press, el Cessna 340 partió de la provincia de Albay hacia Manila con un piloto, un miembro de la tripulación y dos pasajeros el sábado por la mañana, pero no se ha sabido nada desde entonces, dijo la Autoridad de Aviación Civil de Filipinas.

Tras Perder contacto con la aeronave, inmediatamente enviaron a los equipos de búsqueda para dar con la unidad aérea y esperan que puedan haber sobrevivientes. Los hechos ocurrieron a primeras horas de este sábado 18 de febrero, tampoco han revelado las identidades de los pasajeros que iban a bordo. Archivado como: Avión desaparece Filipinas