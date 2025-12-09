Avión cae en plena autopista de Florida tras fallo reportado en motores; una conductora resulta herida

Avión cae en plena autopista

Una conductora resulta herida

Piloto reportó falla previa

Un aterrador accidente sorprendió a los automovilistas que recorrían la Interestatal 95 en Brevard, Florida, cuando una avioneta cayó directamente sobre los carriles en dirección sur durante el congestionado trayecto vespertino.

El impacto ocurrió cerca del marcador de milla 201, en la zona de Cocoa, alrededor de las 5:45 p.m., momento en el que el piloto ya había advertido que buscaba un espacio para aterrizar ante un fallo en los motores.

Las autoridades confirmaron que el Beechcraft 55, de dos motores y ala fija, chocó contra un Toyota Camry 2023 que circulaba por la autopista en ese instante.

La conductora del vehículo, una mujer de 57 años, fue trasladada al Hospital Viera con lesiones leves, mientras que los dos ocupantes de la avioneta resultaron ilesos.

Emergencia en el aire

La Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) informó que el piloto, un hombre de 27 años originario de Orlando, había alertado minutos antes que no podría llegar a un aeropuerto cercano.

“Estoy buscando una superficie disponible”, habría señalado instantes antes del impacto, según los reportes iniciales divulgados por las autoridades.

El pasajero, también de 27 años y residente de Temple Terrace, salió sin heridas del siniestro.

Las autoridades precisaron que ninguno de los dos requirió traslado médico tras el accidente.