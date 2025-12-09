Avión cae en plena autopista de Florida tras fallo reportado en motores; una conductora resulta herida
Publicado el 12/09/2025 a las 10:33
- Avión cae en plena autopista
- Una conductora resulta herida
- Piloto reportó falla previa
Un aterrador accidente sorprendió a los automovilistas que recorrían la Interestatal 95 en Brevard, Florida, cuando una avioneta cayó directamente sobre los carriles en dirección sur durante el congestionado trayecto vespertino.
El impacto ocurrió cerca del marcador de milla 201, en la zona de Cocoa, alrededor de las 5:45 p.m., momento en el que el piloto ya había advertido que buscaba un espacio para aterrizar ante un fallo en los motores.
Las autoridades confirmaron que el Beechcraft 55, de dos motores y ala fija, chocó contra un Toyota Camry 2023 que circulaba por la autopista en ese instante.
La conductora del vehículo, una mujer de 57 años, fue trasladada al Hospital Viera con lesiones leves, mientras que los dos ocupantes de la avioneta resultaron ilesos.
Emergencia en el aire
La Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) informó que el piloto, un hombre de 27 años originario de Orlando, había alertado minutos antes que no podría llegar a un aeropuerto cercano.
“Estoy buscando una superficie disponible”, habría señalado instantes antes del impacto, según los reportes iniciales divulgados por las autoridades.
El pasajero, también de 27 años y residente de Temple Terrace, salió sin heridas del siniestro.
Las autoridades precisaron que ninguno de los dos requirió traslado médico tras el accidente.
Caída repentina sobre la autopista
De acuerdo con los oficiales estatales, la avioneta descendió de manera súbita sobre los carriles sur, golpeando al Camry y deteniéndose atravesada sobre varios carriles de la Interestatal 95.
Imágenes del lugar revelaron tanto al automóvil con daños significativos como a la aeronave inmovilizada en medio del flujo vehicular.
La zona tuvo que ser acordonada mientras equipos de emergencia verificaban riesgos por combustible derramado y retiraban restos del fuselaje.
A pesar de la magnitud del choque, el piloto y su acompañante permanecieron en condición estable y colaboraron con las primeras entrevistas para esclarecer qué falló en el vuelo.
Investigación en curso
Hasta ahora, no se ha establecido la causa exacta del aterrizaje forzoso, aunque la Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que liderará una investigación técnica completa.
Las autoridades revisarán el historial de vuelo del Beechcraft 55, así como las comunicaciones emitidas durante los minutos previos al accidente.
La vía fue reabierta poco antes de las 9 p.m., luego de casi tres horas de labores para despejar la autopista.
A small aircraft made an emergency landing on I-95 near King St. and struck a vehicle. The driver has minor injuries. Pilot & passenger are not injured. Southbound inside & center lanes are blocked. Northbound inside lane is also blocked. FAA will lead the aircraft incident. pic.twitter.com/wFo8Z6AJsd
— FHP Orlando (@FHPOrlando) December 9, 2025
Otro incidente aéreo en el mismo día
Este accidente coincidió con otro episodio ocurrido horas antes en DeLand, Florida, donde una avioneta aterrizó de emergencia cerca de una escuela secundaria.
En ese caso, ambos ocupantes resultaron heridos y debieron ser enviados a un hospital local.
Las autoridades estatales indicaron que investigarán ambos eventos para determinar si existieron fallas técnicas recurrentes o factores operativos compartidos.
Del mismo modo, exhortaron a los pilotos de aeronaves privadas a extremar precauciones y seguir estrictamente los protocolos de seguridad.
En ambas situaciones, remarcaron, la rápida respuesta de los equipos de emergencia evitó consecuencias mayores, según ‘Fox 35 Orlando‘.