Inicio » Lo Último » Nacional » Avión cae en Florida con ayuda para víctimas del huracán Melissa

Avión cae en Florida con ayuda para víctimas del huracán Melissa

Dos personas murieron cuando un avión cae en Florida mientras transportaba ayuda humanitaria para los damnificados del huracán Melissa
Por 
2025-11-10T22:46:08+00:00
FOTO: SHUTTERSTOCK

Publicado el 10/11/2025 a las 17:46

  • Avión cae en Coral Springs
  • Llevaba ayuda para el Caribe
  • Dos muertos tras el accidente

Segun informa la agencia EFE, Un pequeño avión que transportaba insumos para los damnificados del huracán Melissa se estrelló este lunes en una zona residencial de Coral Springs, al sur de Florida, dejando un saldo de dos personas muertas, según confirmaron las autoridades locales.

El siniestro ocurrió a las 10:19 de la mañana (hora local), poco después de que la aeronave despegara del aeropuerto ejecutivo de Fort Lauderdale con destino al Caribe, donde pretendía entregar víveres y suministros para las comunidades afectadas por el devastador ciclón.

El aparato, una aeronave de turbohélice de tamaño pequeño, se precipitó en el área de Windsor Bay, un vecindario residencial de Coral Springs, dentro de la zona metropolitana de Fort Lauderdale.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el número exacto de tripulantes ni las identidades de las víctimas, pero sí aseguraron que no hubo heridos entre los residentes del área.

Autoridades confirman dos muertos en Coral Springs


“La Policía de la Ciudad de Coral Springs puede confirmar que dos personas trágicamente perdieron sus vidas como resultado de un accidente de avión que ocurrió el 10 de noviembre a las 10:19 horas (14:19 GMT)”, informó el Ayuntamiento a través de un comunicado oficial.

La fuerte explosión y la columna de humo negro alarmaron a los vecinos, quienes reportaron inmediatamente el siniestro a los servicios de emergencia.

La policía y los bomberos acordonaron el área para controlar el incendio y evitar posibles fugas de combustible.

“Los residentes pueden notar un fuerte olor a combustible en el aire. Aunque la mayoría de este humo se ha evaporado, podría tomar un tiempo para que se disipe el remanente. La ciudad recomienda a los residentes que eviten salir y mantengan sus puertas cerradas”, indicó el comunicado municipal.

Investigación sobre las causas del accidente aéreo

Avión, Coral Springs, Caribe MundoNOW
Dos muertos tras caída de avión con ayuda para el Caribe FOTO: SHUTTERSTOCK

Equipos de investigación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) ya trabajan en el lugar para recolectar evidencias y determinar las causas del accidente.

Por ahora, las autoridades han pedido paciencia a los vecinos, advirtiendo que habrá una “presencia significativa de la policía” mientras se lleva a cabo la investigación.

El avión había despegado cargado con insumos de emergencia —agua, alimentos no perecederos y medicinas— que serían enviados a Jamaica, uno de los países más golpeados por el huracán Melissa, el fenómeno más poderoso de la actual temporada ciclónica del Atlántico.

Melissa tocó tierra en Jamaica el pasado 28 de octubre como huracán categoría 5, dejando un rastro de destrucción que también alcanzó Haití, República Dominicana, Panamá y Cuba.

Huracán Melissa y su devastación en el Caribe

Avión, Coral Springs, Caribe MundoNOW
Dos muertos tras caída de avión con ayuda para el Caribe FOTO: EFE

Con vientos sostenidos de más de 260 kilómetros por hora, el ciclón dejó más de 80 muertos en el Caribe y afectó a más de 3,5 millones de personas en total.

Desde entonces, organizaciones civiles y comunidades migrantes de Florida han organizado colectas y vuelos humanitarios para enviar apoyo a los países devastados.

El vuelo accidentado formaba parte de esta cadena de solidaridad impulsada por residentes caribeños en Estados Unidos.

Aunque las autoridades aún no han revelado detalles sobre el tipo de carga exacta o el plan de vuelo, fuentes cercanas al aeropuerto de Fort Lauderdale indicaron que se trataba de una aeronave de uso privado adaptada para transporte humanitario.

Avión cae en Florida durante misión solidaria

La NTSB será la encargada de liderar la investigación técnica, mientras la FAA supervisará los aspectos relacionados con la seguridad operacional y la certificación del avión.

Los investigadores deberán determinar si el accidente se debió a una falla mecánica, un error humano o condiciones meteorológicas adversas, aunque preliminarmente no se reportaban problemas de visibilidad en la zona al momento del despegue.

El accidente en Coral Springs representa un duro golpe moral para esta red de ayuda, pero los organizadores aseguraron que continuarán con las misiones previstas en los próximos días.

Mientras tanto, las autoridades locales mantienen la zona bajo vigilancia y recomiendan a los residentes no acercarse al área del siniestro hasta que se complete la limpieza y recolección de evidencias.

