Avión cae en Florida con ayuda para víctimas del huracán Melissa

Avión cae en Coral Springs

Llevaba ayuda para el Caribe

Dos muertos tras el accidente

Segun informa la agencia EFE, Un pequeño avión que transportaba insumos para los damnificados del huracán Melissa se estrelló este lunes en una zona residencial de Coral Springs, al sur de Florida, dejando un saldo de dos personas muertas, según confirmaron las autoridades locales.

El siniestro ocurrió a las 10:19 de la mañana (hora local), poco después de que la aeronave despegara del aeropuerto ejecutivo de Fort Lauderdale con destino al Caribe, donde pretendía entregar víveres y suministros para las comunidades afectadas por el devastador ciclón.

El aparato, una aeronave de turbohélice de tamaño pequeño, se precipitó en el área de Windsor Bay, un vecindario residencial de Coral Springs, dentro de la zona metropolitana de Fort Lauderdale.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el número exacto de tripulantes ni las identidades de las víctimas, pero sí aseguraron que no hubo heridos entre los residentes del área.

Autoridades confirman dos muertos en Coral Springs

🔴 Plane Crash – Date: Monday 10 November 2025 Type: Beechcraft B100 King Air Owner/operator: International Air Services Inc Trustee

Registration: N30HG

MSN: BE-14

Year of manufacture: 1976

Fatalities: 2 / Occupants: 2

Other fatalities: 0

Aircraft damage: Destroyed… pic.twitter.com/g0nDr3KE6R — PLANES OF LEGEND ✈️ (@PlanesOfLegend) November 10, 2025



“La Policía de la Ciudad de Coral Springs puede confirmar que dos personas trágicamente perdieron sus vidas como resultado de un accidente de avión que ocurrió el 10 de noviembre a las 10:19 horas (14:19 GMT)”, informó el Ayuntamiento a través de un comunicado oficial.

La fuerte explosión y la columna de humo negro alarmaron a los vecinos, quienes reportaron inmediatamente el siniestro a los servicios de emergencia.

La policía y los bomberos acordonaron el área para controlar el incendio y evitar posibles fugas de combustible.

“Los residentes pueden notar un fuerte olor a combustible en el aire. Aunque la mayoría de este humo se ha evaporado, podría tomar un tiempo para que se disipe el remanente. La ciudad recomienda a los residentes que eviten salir y mantengan sus puertas cerradas”, indicó el comunicado municipal.