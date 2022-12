Hasta el momento no se reportaron muertes luego de la explosión en la instalación en Marengo, ubicada a unas 25 millas al suroeste de Cedar Rapids, confirmó el policía estatal de Iowa, Bob Conrad a ABC News. Las 30 personas que estaban en el edificio en ese momento también han sido contadas, dijo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:15 a.m

Agencia The Associated Press destaca que la explosión e incendio se registraron en una planta de giro agrícola, causando heridos y la evacuación de personas cercanas a la zona. Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:15 a.m. en la planta propiedad de Heartland Crush, una empresa trituradora de soja. Horas después, el fuego continuaba ardiendo.

Cinco personas fueron trasladadas en ambulancia a los Hospitales y Clínicas de la Universidad de Iowa en Iowa City y otras fueron conducidas por separado a hospitales en vehículos personales, según un comunicado de prensa de la ciudad de Marengo.