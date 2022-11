Autoridades verdad La Barbie: ¿Fue liberado?

De acuerdo con los registros de la Agencia Federal de Prisiones por su nombre en inglés (Federal Bureau of Prisons), al ingresar los datos del criminal, la ficha específica que actualmente no está bajo custodia en prisión: “No está en custodia BOP” (NOT IN BOP CUSTODY).

Lo anterior lo dio a conocer, el pasado 28 de noviembre, el portal Borderland Beat, especializado en temas de seguridad y narcotráfico. Ahora las autoridades de Estados Unidos han aclarado la situación, pues se generó un gran revuelto por la noticia. ARCHIVADO DE: Autoridades verdad La Barbie