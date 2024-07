Autoridades confirman una persona sin vida, un desaparecido y dos rescatados tras volcar un barco en Lago Erie

A @USCG #Detroit #MH65E crew #rescue boaters in Lake Erie 7/6/24@uscoastguard video@USCGLANTAREA@USCGGreatLakes@ComdtUSCG@DHSgov

The appearance of U.S. Department of Defense (DoD) visual information does not imply or constitute DoD endorsement.#USCG #SearchAndRescue #SAR pic.twitter.com/AMvBHHYx0F

— Hlcopters (@hlcopters) July 7, 2024