¿Dejó el arma al escapar?

El portavoz de la Fuerza de Tareas contra los Delitos Mayores del condado de Lake, Christopher Covelli, dijo en una conferencia de prensa que el hombre armado aparentemente abrió fuego contra los asistentes al desfile desde un techo con un “rifle de alta potencia” que se recuperó en el lugar. No se sabía de qué edificio fue donde se produjeron los disparos, informó The Associated Press.

En las imágenes que se han viralizado en redes sociales, se observa el momento en que el desfile está en su pleno apogeo y por un momento, el ruido de los disparos se confunde con el que produce la música, aunque a los segundos las personas comienzan a correr en busca de un refugio. “Todo indica a que era muy discreto y que era difícil verle”, detalló Covelli y destacó la agencia Efe.