La noticia de su muerte conmocionó también a los fanáticos de la serie quienes no daban crédito a lo sucedido, por lo que en las redes sociales se hicieron varios homenajes con la publicación de fotografías y mensajes de despedida para el afamado actor que partió de este mundo cuando estaba en la cúspide de su carrera, se informó sobre la autopsia al actor Sebastián Ferrat.

Estuvo hospitalizado varios días recibiendo tratamiento, es una enfermedad que requiere tratamiento, pero sus consecuencias no siempre son la muerte, a veces causan daños en zonas del cuerpo como cerebro, ojos, corazón y columna vertebral, sin embargo, en otros casos como el artista, terminan en tragedia.

Aunque no se supo si tuvo una autopsia, se sabe que la muerte del actor Sebastián Ferrat, quien actuó en la serie de El Señor de los Cielos, fue a causa de la cisticercosis, una terrible enfermedad causada por un parásito que se anida en los órganos y causa muchos daños, hasta llegar a la muerte, de acuerdo con el portal de noticias de Publímetro .

Autopsia Sebastián Ferrat: ¿QUÉ LE PASÓ?

La causa de su deceso fue porque aparentemente comió carne de puerco en mal estado, cabe destacar que la cisticercosis es una infección causada por un parásito llamado Taenia solium, por lo que puede pegarse a los músculos sin causar síntomas. Pero, también puede reproducirse y emigrar a otros zonas del cuerpo.

Los expertos señalan que, si esto último llega a suceder, el tratamiento antiparasitario no es el mismo para todos, depende la zona afectada pero no todos los pacientes reaccionan favorablemente, por lo que no es fácil para todos ni los organismos son iguales. Archivado como: Autopsia Sebastián Ferrat