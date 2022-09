Autopsia de Luke Bell: Dan a conocer los detalles de su muerte

Dan a conocer los motivos de la muerte del cantante de country

Revelan los exámenes toxicológicos del artista

Así fue como se dio a conocer la trágica noticia

Autopsia de Luke Bell: El querido artista musical de Country, Luke Bell, falleció el pasado 26 de agosto del 2022 tras haber sido encontrado sin vida en un estacionamiento. Sin embargo, cuando se dio a conocer esta lamentable noticia, no se revelaron las causas de su muerte, pues esto causó una enorme intriga.

Un amigo del querido músico identificado como Matt Kinman, fue quien confirmó la noticia al medio previamente mencionado, “Vinimos aquí a Arizona, para trabajar aquí, tocar algo de música, y él simplemente se fue. Estaba en la parte trasera del camión. Entré a buscar algo de comer. Salí, él se bajó de la camioneta y se fue”.

Autopsia de Luke Bell: Dan a conocer los motivos de su muerte

El portal The Sun U.S, dio a conocer finalmente y en exclusiva, los detalles que lo llevaron a que el joven artista de entonces 32 años falleciera. Y es que todo comenzó cuando Bell se reportó como desaparecido días antes, posteriormente, fue denunciado a la policía por no dar con su paradero.

THE SUN U.S informó que la autopsia fue recopilada de la Oficina del médico forense del condado de Pima en donde, se leen de acuerdo con los informes que el artista de country tenía una enfermedad cardiovascular arteriosclerótica. “Este hombre de 32 años inicialmente no identificado fue encontrado inconsciente por un transeúnte en un área sombreada de una estructura de estacionamiento”, dicta la autopsia revelada por el portal americano. Archivado como: Autopsia de Luke Bell