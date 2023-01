“Se ve que Diego, aparte de ser un gran ser humano, era muy cariñoso… yo sé que desde el cielo estará a tu lado ayudándote en tus proyectos musicales”, “Se veia tan feliz”, “Gracias por tanto, Diego está muy presente”, “Se vio mucha químca entre tú y Diego”, “Ay, no puedo más de la emoción, me embarga un nudo de emociones, que orgullosísimo se debe sentir” (Archivado como: Autopsia Diego Bertie)

“Era luz total”

En ese terrible día, una de las personas cercanas a Diego Bertie que habló con los medios de comunicación fue su mánager, Carlos Sánchez, quien así se expresó en declaraciones retomadas por Infobae: “(Diego) era un alma super noble, linda, artista. Me ha tocado compartir con él un momento hermoso de trabajo como lo que era su regreso a la música. No sabría qué más decir. quiero llegar al hospital hablar con su familia, su pareja, no me contesta nadie. Él deseaba mucho que su disco salga a la luz y ahora mi trabajo será honrar su memoria”.

Y sobre los rumores que aseguraban que el actor y cantante se había suicidado, dijo que había compartido muchos momentos con él y que sí conoció a esta maravilla de persona: “Era luz total. Es muy exigente con su trabajo y como un actor estudioso y meticuloso, estaba muy metido en el show y todas las oportunidades que nos comunicamos han sido muy lindas y le dije que descansara en julio. Se fue a vacacionar a Ica para luego retomar el trabajo” (Archivado como: Autopsia Diego Bertie).