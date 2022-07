Concluye autopsia a la joven Debanhi Escobar

Su padre lanza inesperada petición

Ella apareció muerta en un motel

Autopsia Debanhi Escobar. A las cuatro de la mañana de este sábado concluyeron en el Servicio Médico Forense, los trabajos de análisis de los restos de Debanhi Escobar, como parte de la nueva necropsia realizada por parte de los peritos de la Comisión Interinstitucional, señaló Mario Escobar Salazar, padre de la joven, quien pidió “dejar tranquila ya a mi niña”, quien fu localizada sin vida el pasado 22 de abril, en el fondo de una cisterna del motel Nueva Castilla, de Escobedo, Nuevo León, de acuerdo a información publicada por Aristegui Noticias, EFE y El Universal.

A través de un video, comentó que hoy mismo será trasladado a Laguna de Laboradores en el municipio de Galeana, el féretro con los restos de Debanhi, para la nueva inhumación. Asimismo, pidió perdón a su hija por haber solicitado la exhumación de sus restos, a fin de realizar una nueva necropsia que determinará en definitiva las causas de su muerte.

¿QUÉ DIJO EL PAPÁ?

Mario Escobar confió que pronto se le informe a la familia y a la Fiscalía Especializada en Feminicidios los resultados que arrojó el estudio, pero por lo pronto, añadió, “el cuerpo de mi hija está listo para regresar a Galeana”, estimándose que alrededor de la una de la tarde será trasladado desde el Servicio Médico Forense, ubicado en el Hospital Universitario de la UANL.

Expresó, “qué bueno que fue rápido para no estar más con la incertidumbre y cerrar este ciclo en el cual nosotros estamos tranquilos, hasta el momento y también dejar ya tranquila a Debanhi, dijo el afligido padre que no para de sufrir por la situación de su hija y que no se ha resulto a varios meses desde que ocurrió el terrible asesinato, se dijo ante la noticia de la autopsia de Debanhi Escobar.