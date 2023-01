Ahora a un poco más de dos años de su muerte, los crudos detalles que arrojó la autopsia de Xavier Ortiz resurgen para aclarar todas las dudas que se quedaron detrás de su sensible fallecimiento, más aún por cómo fue que encontraron el cuerpo del ex Garibaldi. Archivado como: Autopsia Xavier Ortiz.

Al inicio, los reportes preliminares que se realizaron por las autoridades locales tras la muerte de Xavier Ortiz, fue que un familiar acudió a visitar al cantante mexicano cuando al abrir la puerta se topó con la horrenda escena, vio al ex Garibaldi con un cinturón atado en el cuello mientras colgaba de un barrote de las escaleras, según lo dio a conocer el medio de Los Ángeles Times .

Cuando realizaron el examen toxicológico de ley, se reveló que efectivamente se trató de un suicidio pero se aclaró que en su cuerpo no se encontró rastros de sustancias ilícitas que hayan sido consumidas al momento de quitarse la vida. La autopsia señaló que la muerte de Xavier Ortíz fue por asfixia mecánica por ahorcamiento.

El cantante mexicano se suicidó a causa de una fuerte depresión que atravesaba

Después de darse a conocer su muerte, se dijo que probablemente el cantante mexicano se habría suicidado a causa de una fuerte depresión que padecía por problemas que había presentado con su familia, sumando la cuarentena que se desató tras el brote de Covid-19 y por si fuera poco, por la situación económica que estaba enfrentando, señaló El Heraldo de México.

En ese tiempo Carissa de León, quién era pareja del ex Garibaldi señaló que "Salió completamente limpio, es importante mencionarlo. Entonces, salió perfectamente bien, de salud salió muy bien. Todas las revisiones que salieron respecto a esos dos temas, salieron bien. Me quedo tranquila porque no era alguna situación que propiciara esa decisión", esto durante una entrevista en 'De Primera Mano'.