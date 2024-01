¿Le hicieron autopsia a la mamá del Chapo Guzmán?

En una muerte natural se descartan actos violentos o un accidente de cualquier tipo, algo que no le pasó a María Consuelo Loera Pérez.

Sin embargo, este término no debería quedarse así, ya que influye en sí se tiene que practicar una autopsia o no.

«Merece todo mi respeto»: AMLO

Uno de los ‘acontecimientos’ por los que más ha sido criticado Andrés Manuel López Obrador es la ocasión en que saludó a la mamá del Chapo Guzmán.

Fue el 29 de marzo del 2020, en plena pandemia por el coronavirus, que María Consuelo Loera Pérez le entregó una carta a AMLO.

En este texto, le pedía al presidente de México su apoyo para poder ver a su hijo, quien cumple una condena en una cárcel de EEUU.

«Que no lo ha visto en 5 años y que no se quiere morir sin verlo y me pide que yo ayude en gestiones para que el gobierno de EEUU le permita viajar», dijo AMLO.