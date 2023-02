Conocida por interpretar a un personaje icónico por su belleza y ambición, fue la primera ‘Rubí’ en el año de 1968, a ella le siguió Barbara Mori en el 2004 y Camila Sodi en 2020. Sin embargo, no fue el único trabajo en su lista de proyectos donde se desempeñó como actriz.

Luego de establecer una carrera con novelas como ‘La mentira’, ‘Yesenia’, ‘Muñeca’ y películas como ‘La leyenda de Rodrigo’ y ‘Una leyenda de amor’, decidió que era momento de tener un respiro. Por lo que en el año de 1982 decidió dejar su carrera como actriz y disfrutar de su vida, lo que no sabía es que pronto la muerte la alcanzaría.

¿Fanny Cano ya presentía su muerte?

Tras retirarse de la actuación, Cano y su esposo viajaban por el mundo realizando obras de caridad, de manera que no era extraño verla cansada en días cercanos a su muerte. Fue en Diciembre de 1983 cuando, según Francisco Cano, hermano de la actriz, ella habría dicho que ya no quería tomar otro vuelo porque no se sentía animada.

De acuerdo con infobae, el periodista Paco Macías habría dicho que la actriz viajaría de Madrid a Roma para encontrarse con su hermana y sobrina y pasar las fiestas con ellas, sin embargo, el encuentro no ocurriría. Por otro lado, supuestamente, su hermano tenía instrucciones precisas sobre lo que tenía que hacer en caso de que ella muriera, como si tuviera el presentimiento de que algo le ocurriría.