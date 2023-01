En un principio se dijo que al momento de conducir la querida actriz se encontraba bajo los efectos del alcohol, pero ahora, los análisis forenses apuntan otra cosa y terminan diciendo cuál fue la verdadera causa de muerte de Anne Heche a cinco meses de su sensible fallecimiento. Archivado como: Autopsia de Anne Heche.

Heche fue “desconectada pacíficamente de los aparatos de soporte vital”, dijo su portavoz Holly Baird en un comunicado. La actriz había estado en soporte vital en un centro para quemados de Los Ángeles, desafortunadamente no resistió más.

Anne Heche, fue actriz de cine y televisión, así como ganadora del Emmy, de acuerdo con The Associated Press. Tuvo un drástico ascenso en Hollywood en la década de 1990 que contrastó con episodios de crisis personal. Falleció a consecuencia de las lesiones que sufrió en un choque. Tenía 53 años.

Ahora se han dado a conocer los detalles de la autopsia que realizaron a Heche y aunque en un primer momento se hallaron restos de drogas en su cuerpo, el análisis forense ha concretado que la actriz no había consumido sustancias tóxicas justo antes del accidente. según lo dio a conocer el medio de El País.

Han pasado ya cinco meses desde el trágico accidente que sufrió Anne Heche provocando que su auto se incendiara tras impactarse con una vivienda en Los Ángeles. Cabe recordar que la actriz no murió en el suceso a pesar de que su vehículo quedó en llamas, sino que permaneció en coma por una semana en estado de muerte cerebral.

La muerte cerebral fue a causa de los fuertes golpes que sufrió y el estado de shock en que se encontraba en ese entonces, El País detalló que más de medio centenar de bomberos acudieron a la escena de los hechos para sofocar el fuego, desafortunadamente no lograron sacar a la actriz de inmediato, sino hasta 45 minutos después.

Dictaminando que la querida actriz estadounidense terminó perdiendo la vida a causa de las severas quemaduras que le quedaron en el cuerpo tras el terrible accidente automovilístico que sufrió el pasado mes de agosto. La autopsia de Anne Heche también reveló que no se encontró rastros de alcohol en su sangre.

La muerte de la querida actriz dejó corazones devastados

Los médicos certificaron su muerte el 11 de agosto del 2022, tras darse a conocer la noticia el mundo del espectáculo se vistió de profundo luto y más aún al conocer la historia detrás de su muerte. Fue uno de los casos que sin duda impactó por completo al medio artístico hasta la fecha.

A comparación de otras celebridades, es momento que no se han revelado fotografías de su autopsia, no se han comunicados o el acta de defunción de la querida actriz Anne Heche. Sin embargo las dudas han quedado despejadas y se ha confirmado que no consumió ningún tipo de drogas.