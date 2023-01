Revelan ‘inimaginables’ detalles de la autopsia de Aaron Carter (FOTOS)

En cuanto a la causa de la muerte de Carter, el certificado lo etiqueta como “diferido”, lo que significa que una autopsia aún no ha determinado el resultado. Por lo que las hipótesis sobre su fallecimiento son muchas. Entre las que más se mencionan están las adicciones a sustancias prohibidas y una enfermedad mental.

Sin embargo, los mencionados datos hasta el momento de la redacción de esta nota aún no son confirmados por familiares del cantante, representantes musicales o alguna autoridad competente involucrada con la muerte del intérprete.

Testigo cercano reveló: “Se veía terrible”

Finalmente, Infobae reveló lo que un viejo amigo de Aaron Carter habló sobre lo que vio en la casa del difunto cantante el día que se descubrió su cuerpo. Lo que permitiría tener un panorama mucho más amplio sobre lo acontecido.

“Se veía terrible. Perdió mucho peso. No estaba actuando normal. Su mente no estaba allí”, recordó el testigo. “Escuché que estaba tomando muchos medicamentos, no específicamente drogas ilegales, pero estaba tomando muchas pastillas”.