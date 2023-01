¿Le hicieron autopsia a la cantante colombiana-estadounidense Soraya?

Soraya escribió unos días antes de su muerte”Mi historia física puede llegar a su fin”

“Mi historia física puede llegar a su fin, pero estoy segura que la que existe en el corazón de ustedes seguirá presente por la eternidad. Confío en que mi existencia dejará huella en la vida de ustedes beneficiando en un futuro a muchas mujeres y que la luz de mi vida iluminará la de muchas familias más”, escribió Soraya.

“Hoy no pierdo esta batalla porque sé que lo que he luchado no es en vano, si no que ayudará a vencer una batalla mayor, la de la detección temprana y prevención de este terrible mal”, agregó en el emotivo mensaje según replicó Biobio Chile.