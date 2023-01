Autopsia Francisco Fourcade: ¿Presentía su muerte?

Un mes antes de morir, Francisco Fourcade aclaró en sus redes sociales una nota periodística, que curiosamente señaló que él había sido asesinado a balazos. En el escrito que acompañó una fotografía de su muerte, detalló que "no quería más notas" y que él estaba trabajando duro para salir adelante con su música, al igual que nunca necesitó de narcos para ser famoso.

"Ya no quiero más notas. Tanto he trabajado y batallado para lograr lo poquito que he logrado en mi carrera. Yo vengo de abajo. A mí nada ni nadie me ha regalado nada. Lo que he cosechado fue con mis propias manos. Yo solito, he salido adelante… Yo no ocupo de narcos ni de mafias para que mi música haga ruido", declaró Francisco Fourcade en Instagram, antes de morir y citó Infobae.