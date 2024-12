Nuevo sistema de autopago en Target genera molestia entre clientes

Límite de productos en autopago de Target

Clientes expresan su inconformidad en redes sociales

Preocupación por el futuro de los cajeros

El nuevo sistema de autopago implementado por Target ha causado molestias entre sus clientes en Estados Unidos.

Usuarios han recurrido a las redes sociales para expresar su descontento y exigir respuestas de la cadena de autoservicios.

Uno de los casos más destacados fue el de un usuario identificado como @TheBookofChaz, quien, a través de su cuenta de X (antes Twitter), se quejó por la nueva política de autopago.

“Cuando limitas la caja de autoservicio a 10 artículos, pero no tienes ninguna caja abierta a cargo de empleados… por favor, explícame”, escibió el usuario en sus redes sociales.

Autopago de Target provoca la ‘furia’ de clientes

Según explicó, Target ha impuesto un límite de 10 productos por cliente en estas máquinas, lo que ha generado inconvenientes para quienes llevan más artículos.

“Me dicen que no puedo usar la caja de autoservicio porque hay demasiados artículos, pero no hay nadie disponible para trabajar en la caja… Vamos, no debería ser así”, agregó.

El usuario también mencionó que la tienda no ofrece alternativas claras para aquellos que desean adquirir más productos, generando largas filas y frustración entre los compradores.

La publicación rápidamente obtuvo una gran cantidad de reacciones, hasta que Target respondió reconociendo el problema.