Un autobús repleto de escolares cae por un barranco empinado

Ya contabilizan al menos 16 muertos y otras 20 personas resultaron heridas

En minibús viajaba lleno de pasajeros, incluso más allá de su capacidad

TERRIBLE TRAGEDIA. Un autobús repleto de escolares cae por un barranco empinado de unos 75 metros (250 pies) de altura y deja al menos 16 muertos y otras 20 personas resultaron heridas. El ejército, la policía y hasta los vecinos de la zona estaban participando en las labores de rescate.

Este miércoles, 14 de septiembre, en horas de la mañana, un minibús que viajaba lleno de pasajeros, incluso más allá de su capacidad, se salió de la carretera y cayó por un profundo barranco cerca de Sawjian, un pueblo en el distrito de Poonch, en Jammu, al norte de India.

Autobús repleto de escolares cae por un barranco y deja al menos 16 muertos

Según la agencia de noticias Press Trust of India, en el transporte viajaban al menos 36 personas cuando se produjo el accidente. En un primer informe, las autoridades indicaron que 11 personas habían muerto y otras 29 estaban heridas, informó The Associated Press.

También detallaron que nueve personas murieron en la escena, mientras que dos más fallecieron más tarde en el hospital, y dejaron abierta la posibilidad de que el número de muertos aumentara. “Es probable que aumente el número de muertos en vista de las heridas críticas de 9 pasajeros”, dijo un oficial.