Autobús Escolar con varios estudiantes a bordo sufre accidente en la I-77

Funcionarios del Distrito Escolar Dos de Lexington reportaron un incidente en la I-77.

Se trata de un autobús escolar que transportaba estudiantes de Pine Ridge Middle School sufrió un accidente después de que uno de sus neumáticos explotó.

El incidente ocurrió esta tarde, mientras los estudiantes regresaban de una excursión en las afueras de Charlotte.

Cabe mencionar que en el autobús viajaban aproximadamente 35 estudiantes y dos adultos.

