Autobús choca y se incendia en el oeste de la India; reportan 25 muertos

Trágico accidente causa pánico en la India

Confirman al menos 25 personas sin vida

Autoridades confirman que ocasionó el suceso

Un neumático que reventó provocó que un autobús perdiera el control, se estrellara contra un divisor de la carretera y estallara en llamas, dejando 25 muertos en el oeste de la India el sábado en la madrugada, declaró la policía a la prensa local.

Treinta y tres personas viajaban a bordo del autobús cuando ocurrió el choque aproximadamente a la 1:30 de la madrugada, en una carretera del distrito Buldhana del estado Maharashtra, le dijo el policía Sunil Kadasne a la agencia noticiosa Press Trust of India, según The Associated Press.

Los ocho sobrevivientes fueron trasladados a un hospital, agregó. El autobús turístico privado se dirigía a la ciudad de Pune desde Nagpur, otra ciudad del estado. Durante las próximas horas se esperan conocer más detalles de la tragedia.

Los accidentes viales letales son comunes en la India, con frecuencia debido a conducción imprudente, caminos mal mantenidos y vehículos envejecidos. Más de 110.000 personas pierden la vida cada año en accidentes de caminos en todo el país, según la policía.