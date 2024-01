Autismo: Un Viaje de Desafíos y Esperanza

Autismo afecta conectividad cerebral.

Señales tempranas sugieren evaluación.

Resiliencia y esperanza en autismo

Recientemente, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Lola Hernandez, una reconocida especialista en autismo, modificación del comportamiento, inclusión y educación.

La historia de Lola y su hijo Eric, diagnosticado con autismo a los 2 años, arroja luz sobre este complejo trastorno del neurodesarrollo.

El autismo es un trastorno que afecta la conectividad cerebral desde el nacimiento.

Esta variación en la conectividad cerebral afecta áreas clave como la comunicación, la socialización, el aprendizaje y el desarrollo del lenguaje verbal en los bebés.

Entrevista con Lola Hernandez: Comprendiendo el Autismo

Los signos pueden manifestarse tempranamente, incluso a los cuatro meses, aunque no siempre implican un diagnóstico de autismo.

Los signos de alerta temprana incluyen la falta de respuesta a estímulos sociales, como no sonreír, no seguir con la mirada o no responder a su nombre.

El retraso en el desarrollo del lenguaje también es una señal de alerta.

Estos signos no confirman el autismo, pero sugieren la necesidad de una evaluación más profunda.