USCIS anuncia nuevos aumentos a trámites migratorios por inflación a partir de 2026
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó un incremento por inflación en los costos de varios trámites migratorios que comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2026.
La agencia detalló que estos ajustes responden a la inflación acumulada entre julio de 2024 y julio de 2025, tal como lo establece la ley presupuestaria impulsada por el presidente Donald Trump y aprobada el verano pasado.
Los incrementos llegan meses después del ajuste realizado en julio de este año y afectan solicitudes clave para inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo.
USCIS anunció que los nuevos incrementos van desde los cinco hasta los diez dólares, dependiendo del trámite, según Telemundo.
Aumentos USCIS 2026 y ajustes inflacionarios
El ajuste incluye la autorización de empleo, cuyo costo pasó de 550 dólares a 560 dólares como parte del aumento por inflación.
La agencia indicó que este tipo de ajustes está previsto en la legislación reciente y responde directamente a la variación inflacionaria registrada durante el periodo establecido.
El incremento también impacta el cobro a solicitantes de asilo, quienes ya enfrentaban un nuevo cargo de 100 dólares incluido en la ley presupuestaria y que ahora sube a 110 dólares.
El Estatus de Protección Temporal (TPS) también será ajustado, tanto en la solicitud inicial como en la renovación del beneficio.
El detalle de los nuevos costos
La aplicación al TPS pasará de 500 dólares a 510 dólares como parte del ajuste inflacionario contemplado por USCIS.
La renovación del programa, que actualmente cuesta 275 dólares, aumentará a 280 dólares a partir del 1 de enero de 2026.
USCIS puntualizó que estos incrementos complementan los ajustes realizados previamente y obedecen a un mecanismo automático establecido en la ley presupuestaria.
La agencia explicó que su financiamiento depende en gran medida de las tarifas que pagan los inmigrantes por sus trámites, por lo que estos ajustes influyen directamente en su capacidad operativa.
El nuevo esquema tarifario se suma a una tendencia de incrementos sostenidos que ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de inmigrantes.
¿Por qué importa?
El aumento de los costos en trámites migratorios ha sido criticado por defensores de los inmigrantes, quienes advierten que estos cambios excluyen a personas de bajos recursos.
Las organizaciones señalan que los incrementos afectan de manera particular a refugiados y solicitantes de asilo que huyen de situaciones de violencia y que ya enfrentan importantes barreras económicas.
Los defensores sostienen que encarecer estos procesos limita el acceso a protecciones esenciales y deja en mayor vulnerabilidad a las personas recién llegadas.
USCIS, por su parte, subraya que su dependencia financiera de las tarifas hace necesario actualizar los costos conforme a la inflación para sostener sus operaciones.
La agencia recalca que los ajustes están definidos por la ley presupuestaria vigente y responden a un cálculo directo del índice inflacionario anual.
Las nuevas tarifas, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2026, representan un paso más en los esfuerzos del gobierno para alinear los costos migratorios con los requerimientos presupuestarios establecidos.