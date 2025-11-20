USCIS anuncia nuevos aumentos a trámites migratorios por inflación a partir de 2026

Aumentan tarifas migratorias USCIS

Suben costos por inflación

Impacto para solicitantes vulnerables

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó un incremento por inflación en los costos de varios trámites migratorios que comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2026.

La agencia detalló que estos ajustes responden a la inflación acumulada entre julio de 2024 y julio de 2025, tal como lo establece la ley presupuestaria impulsada por el presidente Donald Trump y aprobada el verano pasado.

Los incrementos llegan meses después del ajuste realizado en julio de este año y afectan solicitudes clave para inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo.

USCIS anunció que los nuevos incrementos van desde los cinco hasta los diez dólares, dependiendo del trámite, según Telemundo.

Aumentos USCIS 2026 y ajustes inflacionarios

USCIS anuncia que subirá el costo de algunos trámites migratorios por la inflación. https://t.co/HPVXHiNec7 — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) November 20, 2025

El ajuste incluye la autorización de empleo, cuyo costo pasó de 550 dólares a 560 dólares como parte del aumento por inflación.

La agencia indicó que este tipo de ajustes está previsto en la legislación reciente y responde directamente a la variación inflacionaria registrada durante el periodo establecido.

El incremento también impacta el cobro a solicitantes de asilo, quienes ya enfrentaban un nuevo cargo de 100 dólares incluido en la ley presupuestaria y que ahora sube a 110 dólares.

El Estatus de Protección Temporal (TPS) también será ajustado, tanto en la solicitud inicial como en la renovación del beneficio.