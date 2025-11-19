¿Aumento de salario mínimo o créditos fiscales? Lo que se debate para 2026

El aumento de salario mínimo podría generar un mayor beneficio que los créditos fiscales, según análisis recientes.

Pensilvania implementa un crédito fiscal para trabajadores.

El salario mínimo permanece congelado desde 2009.

Expertos comparan qué ayuda más a las familias.

Pensilvania pondrá en marcha un nuevo crédito fiscal estatal para trabajadores de bajos ingresos con las declaraciones del año fiscal 2025.

Aunque se espera que represente un alivio para miles de hogares, legisladores y analistas coinciden en que el problema de fondo sigue siendo el estancamiento del salario mínimo, congelado desde 2009.

El debate ahora se centra en qué opción ofrece un beneficio más duradero a los trabajadores en 2026: un aumento salarial o los créditos fiscales.

Aumento de salario mínimo: por qué vuelve al centro del debate

El aumento de salario mínimo ha sido impulsado durante más de 15 años en Pensilvania, pero sin avances concretos.

Actualmente, el salario estatal sigue anclado al nivel federal de 7.25 dólares, muy por debajo de los estados vecinos.

La senadora Patty Kim señala que elevar el salario no costaría nada al estado y tendría un impacto inmediato en los ingresos de millones de trabajadores.

Este argumento contrasta con el costo del nuevo crédito fiscal, que asciende a 193 millones de dólares.

Salario mínimo vs. créditos fiscales: qué opción beneficia más

El debate sobre salario mínimo vs. créditos fiscales se intensifica con los nuevos datos económicos.

El crédito estatal entrega un 10 % del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo federal, alcanzando hasta 800 dólares al año para trabajadores ALICE, según The Center Square.

Sin embargo, su efecto es limitado: se recibe una vez por año y no ayuda a cubrir gastos mensuales como alquiler, transporte o alimentos.

En contraste, un salario mínimo más alto elevaría los ingresos de manera constante, sin fecha de expiración.

Lo que dicen los expertos

El análisis de Nina Mast y David Cooper del Economic Policy Institute profundiza en esta comparación:

La propuesta federal para aumentar el salario mínimo a 17 dólares por hora para 2030 beneficiaría a casi 23 millones de trabajadores .

para 2030 . La eliminación temporal de impuestos sobre propinas beneficiaría entre 2.5 y 5.2 millones de trabajadores por solo cuatro años.

por solo cuatro años. Los aumentos salariales tendrían un impacto permanente, mientras que los créditos fiscales ofrecen alivios de corta duración.

Este análisis refuerza la idea de que un aumento salarial tiene mayor capacidad de transformar el bienestar económico de los trabajadores.

Qué significan estas políticas para los trabajadores

Para hogares de bajos ingresos, las dos alternativas representan beneficios distintos:

El aumento de salario mínimo implica:

Mayores ingresos mensuales,

Independencia de reembolsos anuales,

Estabilidad financiera a largo plazo.

Los créditos fiscales representan:

Un alivio útil pero temporal,

Apoyo focalizado en trabajadores ALICE,

Un complemento, no un reemplazo del salario.

Qué sigue

Pensilvania podría convertirse en un caso nacional si combina ambas medidas: un aumento de salario mínimo acompañado de créditos fiscales estratégicos.

A medida que se acerque 2026, la discusión será más intensa.

Los legisladores deberán decidir si el alivio debe ser temporal o si es momento de actualizar el salario mínimo tras más de una década congelado.