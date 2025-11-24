Aumentan servicios públicos en invierno y afectan el bolsillo de familias latinas

El aumento de facturas de energía afecta especialmente a hogares latinos con bajos ingresos.

Las facturas suben en invierno y millones de familias ya están endeudadas.

Programas como LIHEAP pueden ayudar a cubrir costos en invierno.

Los costos de los servicios públicos siguen aumentando en Estados Unidos, según un análisis de Century Foundation, y el invierno llega con facturas aún más altas para millones de hogares.

La presión económica se siente con fuerza en familias que ya enfrentan gastos elevados en vivienda y transporte.

Para muchos consumidores, el incremento en energía y calefacción está generando atrasos que podrían convertirse en deudas serias durante los próximos meses.

Aumento de facturas de energía en un invierno más caro

Los expertos indican que la calefacción costará este año un promedio de 976 dólares por hogar, un alza del 7.6% tras un verano con récords en refrigeración.

Desde 2022, los saldos vencidos pasaron de 597 a 789 dólares, un incremento del 32% que ya está presionando a millones de familias.

Las diferencias por grupo racial también son evidentes: consumidores negros y asiáticos enfrentan deudas cercanas a los 900 dólares, mientras que los hogares blancos promedian 750.