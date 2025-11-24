Aumentan servicios públicos en invierno y afectan el bolsillo de familias latinas
Publicado el 11/24/2025 a las 17:15
- El aumento de facturas de energía afecta especialmente a hogares latinos con bajos ingresos.
- Las facturas suben en invierno y millones de familias ya están endeudadas.
- Programas como LIHEAP pueden ayudar a cubrir costos en invierno.
Los costos de los servicios públicos siguen aumentando en Estados Unidos, según un análisis de Century Foundation, y el invierno llega con facturas aún más altas para millones de hogares.
La presión económica se siente con fuerza en familias que ya enfrentan gastos elevados en vivienda y transporte.
Para muchos consumidores, el incremento en energía y calefacción está generando atrasos que podrían convertirse en deudas serias durante los próximos meses.
Aumento de facturas de energía en un invierno más caro
Los expertos indican que la calefacción costará este año un promedio de 976 dólares por hogar, un alza del 7.6% tras un verano con récords en refrigeración.
Desde 2022, los saldos vencidos pasaron de 597 a 789 dólares, un incremento del 32% que ya está presionando a millones de familias.
Las diferencias por grupo racial también son evidentes: consumidores negros y asiáticos enfrentan deudas cercanas a los 900 dólares, mientras que los hogares blancos promedian 750.
- Las familias con hipotecas de alto riesgo son las más vulnerables, con aumentos de deuda de servicios públicos que van de 643 a 834 dólares.
Más hogares camino a cobranza y riesgo de corte
Según el análisis, casi uno de cada veinte hogares (unos 14 millones de personas) tiene una deuda tan severa que ya fue enviada o será enviada a cobranza.
En el sur y en los Apalaches, las cifras casi se duplican debido a prácticas de recaudación más estrictas, generando presión adicional sobre presupuestos ya frágiles.
El costo mensual promedio de energía subió de 196 a 265 dólares (un alza del 35%), superando ampliamente la inflación.
Estados como California, Texas y Arizona también sufren aumentos elevados, en parte por la demanda de refrigeración durante meses cada vez más calurosos.
Cómo golpea a la comunidad latina
Para los hogares hispanos, donde el ingreso disponible suele ser menor y los costos esenciales ocupan una mayor proporción del presupuesto, estos incrementos representan un desafío real.
- Pagar más por calefacción o electricidad implica recortes en alimentos, transporte o medicinas, lo que agrava el estrés financiero en temporada invernal.
Además, las regiones con prácticas más estrictas de cobranza concentran una gran población latina.
Esto aumenta el riesgo de interrupciones del servicio, un problema crítico para familias con niños pequeños, adultos mayores o personas con condiciones de salud sensibles al frío.
Deudas de hogares: un problema creciente
La tendencia muestra que la deuda de servicios públicos ya no es un problema aislado, sino una presión que amenaza la estabilidad financiera de millones.
- Julie Margetta Morgan, presidenta de Century Foundation, explicó que el aumento simultáneo en costos y morosidad “podría indicar que los consumidores también se están atrasando en el pago de otras facturas”.
Añadió que el análisis permite ver “cómo se están quedando atrás” muchas familias, incluso en estados con mayor asistencia disponible.
LIHEAP: alivio para familias latinas
Para enfrentar esta crisis, el Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP) ofrece apoyos que van desde 21 hasta 1.500 dólares.
La ayuda se otorga mediante tres modalidades:
- Reducción directa en la factura.
- Apoyo en emergencias cuando hay riesgo de corte.
- Mejoras de eficiencia energética en el hogar.
Los montos dependen del estado: California ofrece entre 94 y 1.500 dólares; Florida, entre 400 y 1.350; Nueva York, entre 21 y 996; y Puerto Rico, entre 110 y 605 dólares.
Qué sigue
A medida que el invierno avance, se espera que más familias recurran a LIHEAP para evitar cortes y frenar el crecimiento de las deudas.
Sin embargo, el panorama seguirá siendo complejo mientras los costos energéticos se mantengan elevados.
Las próximas semanas serán decisivas para saber si los apoyos alcanzarán para evitar que millones de hogares acumulen atrasos que comprometan su estabilidad financiera.