Asegurar tu auto será más caro: suben las primas un 7% ¿Qué hacer?

Las tarifas del seguro de auto subirán hasta un 7 % en 2025.

El aumento se debe a los aranceles de Trump y la inflación.

Algunos estados con seguro de auto más caro verán incrementos de dos dígitos.

El costo de asegurar un vehículo en Estados Unidos seguirá aumentando durante 2025.

Un informe de Insurify revela que el aumento de seguro de auto alcanzará un promedio de $2,472 anuales, impulsado por el alza en piezas importadas y reparaciones más costosas.

Aumento de seguro de auto ¿Por qué suben las primas?

Las aseguradoras enfrentan mayores costos debido a los aranceles impuestos a productos extranjeros y al incremento de las indemnizaciones por accidentes.

Aunque se esperaba que las primas se estabilizaran, la inflación y los aranceles prolongados frenaron esa tendencia.

Los expertos prevén que el aumento de seguro de auto continuará al menos hasta finales de 2025, especialmente si las condiciones económicas no mejoran.