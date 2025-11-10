Asegurar tu auto será más caro: suben las primas un 7% ¿Qué hacer?
Publicado el 11/10/2025 a las 13:43
Las tarifas del seguro de auto subirán hasta un 7 % en 2025.
El aumento se debe a los aranceles de Trump y la inflación.
Algunos estados con seguro de auto más caro verán incrementos de dos dígitos.
El costo de asegurar un vehículo en Estados Unidos seguirá aumentando durante 2025.
Un informe de Insurify revela que el aumento de seguro de auto alcanzará un promedio de $2,472 anuales, impulsado por el alza en piezas importadas y reparaciones más costosas.
Aumento de seguro de auto ¿Por qué suben las primas?
Las aseguradoras enfrentan mayores costos debido a los aranceles impuestos a productos extranjeros y al incremento de las indemnizaciones por accidentes.
- Aunque se esperaba que las primas se estabilizaran, la inflación y los aranceles prolongados frenaron esa tendencia.
Los expertos prevén que el aumento de seguro de auto continuará al menos hasta finales de 2025, especialmente si las condiciones económicas no mejoran.
Los estados con seguro de auto más caro en EE. UU.
Maryland lidera la lista con un promedio de $4,400 anuales, seguido de Rhode Island, Michigan, Maine, Washington D.C. y Delaware, donde los aumentos podrían superar el 12 %.
- En el otro extremo, estados del medio oeste y sur mantienen precios más bajos, aunque no están exentos de incrementos.
El informe destaca que en los estados con seguro de auto más caro, los conductores destinan una parte significativa de sus ingresos mensuales al pago de pólizas completas.
Cómo ahorrar en el aumento del seguro de auto
1. Compara precios: Usa comparadores en línea y revisa cotizaciones en varias aseguradoras.
2. Ajusta la cobertura: Si tu vehículo es antiguo o de poco uso, podrías reducir coberturas innecesarias.
3. Aumenta el deducible: Un deducible más alto reduce el pago mensual.
4. Aprovecha descuentos: Buen historial de manejo, alarmas o cursos de conducción pueden rebajar tu prima.
5. Mantén buen crédito: En la mayoría de los estados, un puntaje alto puede reducir tu prima hasta un 20 %.
Qué sigue
El aumento de seguro de auto afectará más a quienes viven en zonas urbanas y estados con alta densidad vehicular.
Expertos recomiendan revisar las pólizas antes de renovar y comparar coberturas cada año.
Con planificación y educación financiera, es posible reducir los costos incluso en los estados con seguro de auto más caro.