Las tormentas que provocaron posiblemente decenas de tornados mataron al menos a 26 personas en pueblos pequeños y grandes ciudades del sur y el medio oeste, reveló la agencia The Associated Press. Por el momento, las autoridades se encuentran trabajando en registrar los daños correspondientes y por supuesto, estar al pendiente de los heridos.

¿Qué zonas peligraron por tornados?

Presuntos tornados y confirmados, en al menos ocho estados destruyeron casas y negocios, astillaron árboles y arrasaron vecindarios en una amplia franja del país. Los muertos incluyeron al menos nueve en un condado de Tennessee, cuatro en la pequeña ciudad de Wynne, Arkansas, tres en Sullivan, Indiana y cuatro en Illinois, instó la agencia AP.

Se reportaron otras muertes por las tormentas que azotaron la noche del viernes al sábado en Alabama y Mississippi, junto con una cerca de Little Rock, Arkansas, donde agentes de la ciudad dijeron que más de 2 mil 600 edificios estaban en el camino de un tornado, informó la agencia The Associated Press.