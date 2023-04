De acuerdo con la agencia The Associated Press, se informó que el número total de muertos ahora es de 73, con 26 nuevos cuerpos exhumados el lunes, dijo el jefe de policía del subcondado de Malindi, John Kemboi. También declaró que los investigadores recibieron refuerzos y pudieron cubrir más terreno.

“Es similar al terrorismo”

El presidente de Kenia, William Ruto, comparó el lunes las decenas de muertes por inanición entre los seguidores de un pastor en el sur del país con los resultados de actos terroristas, y el nuevo número de muertos aumentó a 73, informó la agencia The Associated Press. En los comentarios, señaló que el líder de culto era un criminal.

“Lo que estamos viendo… es similar al terrorismo”, dijo el presidente Ruto. “El señor Makenzi… finge y se hace pasar por un pastor cuando en realidad es un terrible criminal”, declaró el mandatario y destacó The Associated Press. Ruto destacó que había dado instrucciones a las agencias de aplicación de la ley para que investigaran a fondo el asunto como un caso criminal que no está vinculado a ninguna religión.