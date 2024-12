Aumenta el número de casos de gripe en EEUU

La gripe aumenta a ritmo alarmante en EE.UU.

Bajos niveles de vacunación preocupan a expertos.

¿Reuniones navideñas podrían agravar el panorama?

La temporada de gripe ya está en marcha en Estados Unidos, con un alarmante incremento en los casos reportados en las últimas semanas.

Funcionarios de salud advierten sobre la propagación del virus en todo el país, destacando su impacto en estados como Tennessee y Luisiana.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), se han observado aumentos significativos en pruebas de laboratorio y visitas a salas de emergencia.

Alicia Budd, experta de los CDC, confirmó que “sin duda estamos en temporada de gripe” y señaló que el aumento ha sido constante, pero explosivo en algunos estados.

AUMENTAN LOS CASOS DE GRIPE EN EEUU

En Nashville, Tennessee, el Dr. William Schaffner, de la Universidad de Vanderbilt, explicó que hasta una cuarta parte de los pacientes en clínicas locales presentan síntomas de gripe.

Por su parte, la Dra. Catherine O’Neal, del Our Lady of the Lake Regional Medical Center en Luisiana, describió la situación como un momento crítico.

Ya que al aumentar los casos cuentan con muchas personas ausentes en sus trabajos debido a la enfermedad.

Aunque la gripe domina el panorama, los CDC también destacan otros virus respiratorios como el COVID-19 y el virus respiratorio sincitial (VSR).