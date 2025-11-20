Se disparó el número de avisos de despidos en Octubre

Los avisos de despido subieron a niveles no vistos en años

Señalan un mercado laboral más débil y con señales de desaceleración

La comunidad hispana debe prepararse y proteger sus ingresos

Los avisos de despido aumentaron de forma significativa en octubre, encendiendo alertas sobre la estabilidad del mercado laboral.

Más de 39.000 trabajadores en 21 estados recibieron notificaciones WARN que anticipan recortes masivos, según CBS News.

El incremento ocurre mientras grandes empresas anuncian reducciones de personal y los datos oficiales de empleo sufren retrasos.

La combinación genera incertidumbre para millones de trabajadores, incluidos los hispanos que ocupan sectores especialmente sensibles a los cambios económicos.

Aumentan avisos de despidos: qué muestran realmente los datos

Los reportes recientes del Banco de la Reserva Federal de Cleveland indican que aumentan avisos de despidos a niveles que no se veían desde hace años.

Aunque no alcanzan los picos extraordinarios de 2008 o 2020, sí representan una señal clara de tensión.

La ley WARN obliga a las empresas a notificar con 60 días de anticipación cierres o recortes masivos.

En octubre, los 39.006 avisos marcan uno de los registros más altos desde que comenzaron a monitorearse en 2006.

Las industrias más grandes, como comercio minorista, logística y servicios empresariales, han sido las primeras en anunciar ajustes.

A esto se suma el retraso en la publicación de datos federales debido al cierre del gobierno, lo que dificulta entender la situación completa del mercado laboral.