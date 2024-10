Aumentan a 10 los muertos por el huracán Milton en Florida.

Las autoridades de Florida han confirmado que el número de muertes asociadas al huracán Milton ha ascendido a al menos diez, con cinco de estas muertes atribuidas a tornados que azotaron el estado antes de la llegada del huracán.

Milton continúa representando una amenaza con marejadas ciclónicas en el sureste de Estados Unidos.

En el condado de St. Lucie, en la costa este de Florida, se han reportado cinco muertes tras el paso de tornados de «giro rápido» que se registraron el miércoles por la tarde.

Estos tornados impactaron severamente la comunidad de mayores Spanish Lakes Country Village, ubicada al norte de Fort Pierce.

El alguacil del condado, Keith Pearson, confirmó en una rueda de prensa que las cuadrillas de búsqueda y rescate están activas en la zona, trabajando para localizar a más posibles víctimas.

