Actualmente, se informó de la muerte de al menos 56 civiles, incluidos tres empleados de la agencia de alimentos de la ONU. El Sindicato de Médicos de Sudán dijo que creía que había docenas de muertes adicionales entre las fuerzas rivales. Dijo que cerca de 600 personas resultaron heridas, incluidos civiles y combatientes, indicó la agencia The Associated Press.

Por segundo día consecutivo, en Sudán los ataques no pararon y por ello, se alertó a la población debido a que el ejército sudanés y las fuerzas paramilitares que se están resistiendo al gobierno de su país. En un primer momento, se informó que al menos veinticinco personas fueron reportadas sin vida, mientras que otras 183 personas terminaron con heridas

En los últimos meses, las negociaciones respaldadas internacionalmente revivieron las esperanzas de una transición ordenada a la democracia. Sin embargo, las crecientes tensiones entre Burhan y Dagalo finalmente retrasaron un acuerdo con los partidos políticos, detalló la agencia The Associated Press.

Aumenta cifra muertos Sudán: “Las peleas no se han detenido”

En Jartum y Omdurman, se informó de combates alrededor del cuartel general militar, el aeropuerto internacional de Jartum y la sede de la televisión estatal. Un alto funcionario militar dijo que los combatientes de las RSF se enfrentaron con las tropas en el cuartel militar la madrugada del domingo y que se produjo un incendio en una instalación para tropas terrestres, informó AP.

"Las batallas no se han detenido", dijo la destacada defensora de los derechos, Tahani Abass, que vive cerca del cuartel militar. "Se están disparando unos contra otros en las calles. Es una guerra total en las zonas residenciales", indicó Abass en recientes declaraciones y citó la agencia The Associated Press.