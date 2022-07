¡FUERTE PELEA! Se filtran audios de Niurka exhibiendo a Mayeli Alonso

¡Niurka Marcos y Mayeli Alonso se enfrentaron en intensa pelea!

La vedette cubana acusó a Mayeli de lo peor

La ex de Lupillo Rivera no se quedó con los brazos cruzados y respondió a sus acusaciones… Audios Niurka exhibiendo a Mayeli Alonso: La pelea entre la vedette cubana y la ex de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso no ha terminado. El día de ayer se filtraron audios de las dos ex participantes de La Casa de los Famosos 2, en donde sin ‘pelos en la lengua’ ¡se atacaron con todo! Pues nunca tuvieron una relación de lo mas ‘sana’ dentro del reality de Telemundo. A través del Instagram de ‘Lacasadelosfamososenvivo’, los fans del reality de la cadena televisiva, Telemundo, escucharon y analizaron la forma en la que ambas celebridades se atacaron de forma contundente. Tanto Mayeli como Niurka, se dijeron ‘hasta de lo que se iban a morir’… Niurka ‘exhibió’ a Mayeli mediante audios Luego de que Niurka fuera expulsada del reality show de Telemundo, la mismísima vedette cubana aseguró y arremató contra los productores del programa, que estaba todo ‘arreglado’ y que además, ellos mismos hicieron que la sacaran de LCDLF, asegurando que ‘mancharon’ su imagen y su integridad. En unos recientes audios mostrados por la página de Instagram ya anteriormente mencionada, la vedette cubana le puso un ‘ultimátum’ a la ex de Lupillo Rivera. “¿Qué pasó ‘gárgola’? ¿No me llamaste al hotel para que te cuidara para que no te hicieran bullying? ¿Qué pasó? No te lo tomes tan enserio que no te dijeron que era un juego, mamacita, Relájate un chin…”. Se le escucha decir a Niurka. Archivado como: Audios Niurka exhibiendo a Mayeli Alonso

Mayeli no se quedó ‘de brazos cruzados’ y le respondió a Niurka Los fans de ambas celebridades han estado muy divididas en cuanto a opiniones, pues muchos dicen que están a favor de la vedette cubana, y otros de lado de Mayeli. Niurka además arremetió diciéndole a la ex de Lupillo Rivera que nunca contrataría a una persona como ella; “Mira estúpida, yo no te he dado chamba, jamás contrataría alguien como tú”. Se le escucha decir a Niurka. Mientras tanto, se mostraron los audios de las respuestas de Mayeli hacia la cubana, pues no se quedó de brazos cruzados: “No me contratarías ¿sabes por qué? Porque no te alcanzaría pa’ pagarme chula, yo trabajo para vivir, no para hacer mam#$% de éstas. Te perdí el respeto desde el día que tu gente le hizo a Dayana”. Dice la empresaria Mayeli Alonso en los audios compartidos por la página de Instagram. “TEAM Mayeli”, “Ya Niurka ya te sacaron por bocona”, “Ella es la que no supera que perdió”, ” lastima tus hijos tan talentos y tu tan vulgar”. Son algunos de los comentarios que se leen en contra de la vedette cubana. (VE EL VIDEO COMPLETO AQUÍ) Archivado como: Audios Niurka exhibiendo a Mayeli Alonso

Audios Niurka exhibiendo a Mayeli Alonso: Sacan a Niurka de Telemundo custodiada por guardias de seguridad La cubana está de escándalo a escándalo, pues no es la primera ni la última vez que veremos a Niurka en estas situaciones de conflicto. Recientemente la cubana fue orillada por los ejecutivos de Telemundo y por sus abogados a asistir a la gala del reality show este lunes, por lo cual la cubana regresó a su ‘viejo hogar’ e hizo acto de presencia. En su visita, la cubana despotricó en contra de algunos de sus compañeros de LCDLF, y sin pelos en la lengua (como es de costumbre) dijo lo que opinaba sobre algunos de ellos, dejando en mal a Daniela Navarro y a Toni Costa principalmente. Luego de su participación en la gala del programa, Niurka fue sacada de las instalaciones de Telemundo escoltada por guardias de seguridad. Y es que la bailarina cubana no se quedó de brazos cruzados y tachó a la cadena televisiva de lo peor. Según Chisme No Like, Niurka señaló que el reality estaba arreglado y que ellos no deberían tener el valor de verla a los ojos después de todo lo que la criticaron. Archivado como: Audios Niurka exhibiendo a Mayeli Alonso