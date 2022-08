Todo esto ocurrió durante una transmisión del programa de Chisme No Like, en donde luego de que dieran a conocer el mensaje que le envió a Javier Ceriani exigiendo pruebas de todo lo que comentan durante el show de espectáculos, el periodista argentino aseguró que cuenta con un audio donde Niurka le dice ‘parásitos’ a sus hijos.

“Mi hijo Kiko, el mayor, cuando terminó la universidad que no agarró ninguna de las carreras que le ofrecieron la Ibero donde te garantizan trabajo, entonces yo lo ayudé dos años, le puse dos farmacias, una por no sé donde que encontró un local dentro de una plaza.. Pasó todo un año y no le gustó, mi hermano Tomas le consiguió un local en el pueblo, cerró la farmacia y se fue a Europa mi hijo”, destacó Niurka. Archivado como: Audio Niurka Marcos hijos.

“La metamorfosis de liberarme de toda esa carga de mantener literalmente aunque duela a hue… parásitos”

“Con ese dinero se fue en el carro. Este año, como yo no he tenido trabajo, solo he tenido para sacar mis necesidades y no me dio para más ahí llegó la rebeldía. Cuando llegó, empecé a decirles a los tres: ‘Ya hay que aportar a la casa, ya están trabajando’. Emilio, que es el más chiquito, es el que más gana de los tres, ‘¿qué vas a pagar de la casa?'”, añadió.

“‘Bueno, hago super y pago el gas’ (habría dicho Emilio). ‘Romina, tú pagas el Izzi’, y ‘Kiko, ¿tú que vas a pagar?’, nunca me lo dijo. Y eso fue lo que pasó este año, la metamorfosis de liberarme de toda esa carga de mantener literalmente aunque duela a hue… parásitos”, se aprecia en el audio de Niurka que filtraron a través de Chisme No Like. Archivado como: Audio Niurka Marcos hijos.