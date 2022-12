Muchos han sido los detractores de la nueva etapa de ‘Hoy Día’ que parece no encuentra su rumbo con todo y que tienen a la figura más importante de Telemundo al frente, pero es cierto que Adamari López no puede sola con el show, por lo que se espera que pronto la audiencia se eleve y el matutino compita fuertemente contra Despierta América.

Adamari López llena la pantalla con profesionalismo y cariño y mientras mucha gente la ama, no tolera que Chikybombom no sepa entrevistar o incluso hasta hablar, por lo que exigieron y hasta amenazan con dejar de ver el programa si no la sacan o la ‘ponen a estudiar’, así lo señalan muchos comentarios en los videos de Instagram de ‘Hoy Día’.

La gente se pone furiosa ‘por culpa’ de la Chikybombom

En el video entrevistando a ‘La Materialista’, la Chikybombom aprovecha para darle apoyo por ser igual que ella de República Dominicana pero los gritos y la euforia de la tiktoker molestó a varias personas que sentenciaron: “Chiky bendito, no da el grado. Se ve súper perdida y ese tono de voz, no lo veo, me vuelve loca”, “No se quien es ella, y la otra (Chiky) pues no hay como ayudarle la verdad es que nada que ver”, “Por la Chiky el programa no va a despegar, a quién se le ocurre”.

Algunos hasta amenazaron con dejar de verlo, incluso si amaban mucho a Adamari López: “Ya ni veo el programa por solo escucharla me desespera”, “Pero lo que yo quiero saber ¿por qué la morena desde que empieza el programa hasta que se termina está enseñando los dientes alguien me puede explicar eso o es para hacerse notar?”, “Qué ridícula de mujer es Chiky dañaron el programa”, “No lo veo más ese programa esa Chiky es insoportable”, “Me duele la cabeza de oírla”.