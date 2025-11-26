Corte en California determina que DHS violó la ley y toma decisión

Jueza cuestiona detenciones sin fianza

Peticionarios obtienen audiencias legales

DHS violó debido proceso

Por entender que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no siguió el debido proceso y violó la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), una jueza federal en California determinó que la Administración Trump no puede mantener a inmigrantes detenidos sin garantizarles una audiencia de fianza.

Este martes, la jueza Sunshine Sykes concedió la Moción de Certificación en la demanda de clase que encabezó Lázaro Maldonado Bautista.

La magistrada del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California tomó la decisión en respuesta a las alegaciones de los peticionarios de que la política del DHS era contraria a la ley.

“The class certified is defined as follows: Clase Elegible para Fianza: todos los extranjeros en los EE.UU. sin estatus legal que hayan ingresado o ingresen a los EE.UU. sin inspección; no hayan sido detenidos ni serán detenidos a su llegada;

Audiencia de fianza limita detenciones bajo política Trump

📌 Jueza federal determina que el gobierno de Trump no puede mantener detenidos sin fianza a inmigrantes capturados en operativos migratorios. 👉 La noticia https://t.co/tk6W6gfqrL pic.twitter.com/F1HhP1hdjJ — Al Punto (@AlPunto) November 26, 2025

Y no estén sujetos a detención según el Título 8 del Código de los Estados Unidos, al momento en que el Departamento de Seguridad Nacional tome la determinación inicial de custodia”, especifica la orden de Sykes.

TE PUEDE INTERESAR: Juez limita arrestos de ICE sin orden en Colorado

De acuerdo con el documento judicial, los demandantes llegaron a EE.UU. sin inspección.

Posteriormente, fueron arrestados y detenidos en un Centro de Procesamiento del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), y un juez de inmigración les negó las audiencias de fianza, bajo el alegato de falta de jurisdicción.