Atropellan niño hispano y lo matan

Gabriel Alexander Garate tenía 7 años de edad

Conductor en Long Beach no le cedió el paso

Atropellan a Gabriel Alexander Garate, un niño hispano de 7 años de edad, conductor no le cedió el paso en un cruce peatonal y terminó con su vida, los hechos sucedieron en Long Beach, de acuerdo a información publicada en el portal de noticias de La Opinión y en una nota en la página de Go Fund Me, ya que recolectan recursos.

La historia de este menor ha causado consternación entre la población hispana, pues el menor tenía un futuro por delante, mismo que fue cortado de tajo por un conductor que no le cedió el paso, por lo que rápidamente la población mostró su tristeza ante la partida del pequeño, por lo que la familia ha pedido ayuda.

¿CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS?

De acuerdo al relato que publica el medio de comunicación, los hechos ocurrieron el martes 26 de julio como a las 5:22 de la tarde al momento en que Francisco y su hijo Gabriel iban caminando a un parque a jugar béisbol, pero en un momento, pasaban sobre el bulevar Lakewood hacia el este en la calle 23, cuando el chofer de una camioneta pick up Dodge 2005, arrolló a Gabriel al dar vuelta a la izquierda.

Entonces el padre relató lo que había sucedido momentos antes de que pasara la tragedia y que tal vez se pudo evitar: “Mi niño había apretado el botón para cruzar la calle, y cuando comenzamos a caminar, él se me adelantó unos tres pasos; y en eso, la camioneta se lo llevó al dar la vuelta, y lo mató en segundos”, de acuerdo a La Opinión, sobre la noticia de atropellan a niño hispano.