¡Atlético de Madrid tiene nuevo dueño!

l Atlético de Madrid ha confirmado oficialmente que el grupo Apollo Sports Capital (ASC), de origen estadounidense, se convierte en accionista mayoritario del club rojiblanco, adquiriendo más del 51% de las acciones.

La operación marca un punto de inflexión en la historia reciente de la entidad colchonera, aunque el club ha recalcado que la llegada del nuevo socio no afectará la dirección deportiva ni el liderazgo institucional.

Cerezo y Gil Marín seguirán al frente del club

En un comunicado difundido este lunes, el Atlético de Madrid aseguró que Miguel Ángel Gil Marín continuará como consejero delegado, mientras que Enrique Cerezo se mantendrá como presidente y ambos seguirán siendo accionistas del club.

“Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo continuarán al frente del Atlético de Madrid como consejero delegado y presidente respectivamente, garantizando la continuidad, visión del proyecto y liderazgo”, informó la entidad.

El club explicó que la incorporación de Apollo Sports Capital reforzará la posición del Atlético entre la élite del fútbol europeo, además de asegurar la estabilidad financiera y competitividad deportiva en el largo plazo.

Inversión millonaria y nuevos proyectos de infraestructura

El acuerdo incluye una inyección de capital adicional destinada a fortalecer al primer equipo, así como a financiar proyectos estratégicos de infraestructura, entre los que destaca el desarrollo de la Ciudad del Deporte, un nuevo complejo deportivo y de entretenimiento que se construirá junto al Estadio Riyadh Air Metropolitano.

“Los accionistas tienen previsto aportar nuevo capital para respaldar los planes del club a largo plazo, incluyendo inversión adicional en los equipos del Atlético de Madrid y en importantes proyectos de infraestructura”, señaló el comunicado.

La Ciudad del Deporte será un espacio multifuncional que combinará instalaciones deportivas de alto rendimiento, zonas recreativas y espacios para aficionados, en línea con la expansión internacional de la marca Atlético.