¡Atlético de Madrid tiene nuevo dueño!
Publicado el 10/11/2025 a las 11:54
La operación marca un punto de inflexión en la historia reciente de la entidad colchonera, aunque el club ha recalcado que la llegada del nuevo socio no afectará la dirección deportiva ni el liderazgo institucional.
Cerezo y Gil Marín seguirán al frente del club
Ver esta publicación en Instagram
En un comunicado difundido este lunes, el Atlético de Madrid aseguró que Miguel Ángel Gil Marín continuará como consejero delegado, mientras que Enrique Cerezo se mantendrá como presidente y ambos seguirán siendo accionistas del club.
“Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo continuarán al frente del Atlético de Madrid como consejero delegado y presidente respectivamente, garantizando la continuidad, visión del proyecto y liderazgo”, informó la entidad.
El club explicó que la incorporación de Apollo Sports Capital reforzará la posición del Atlético entre la élite del fútbol europeo, además de asegurar la estabilidad financiera y competitividad deportiva en el largo plazo.
Inversión millonaria y nuevos proyectos de infraestructura
Ver esta publicación en Instagram
El acuerdo incluye una inyección de capital adicional destinada a fortalecer al primer equipo, así como a financiar proyectos estratégicos de infraestructura, entre los que destaca el desarrollo de la Ciudad del Deporte, un nuevo complejo deportivo y de entretenimiento que se construirá junto al Estadio Riyadh Air Metropolitano.
“Los accionistas tienen previsto aportar nuevo capital para respaldar los planes del club a largo plazo, incluyendo inversión adicional en los equipos del Atlético de Madrid y en importantes proyectos de infraestructura”, señaló el comunicado.
La Ciudad del Deporte será un espacio multifuncional que combinará instalaciones deportivas de alto rendimiento, zonas recreativas y espacios para aficionados, en línea con la expansión internacional de la marca Atlético.
Reacciones del club y de Apollo Sports Capital
Miguel Ángel Gil Marín celebró la llegada del nuevo socio como una alianza estratégica que combina compromiso institucional y recursos financieros sólidos:
“Estamos muy orgullosos de dar la bienvenida a un nuevo socio comprometido con el club. Apollo Sports Capital es un gran aliado que respeta la historia, las tradiciones y la identidad del Atlético, al tiempo que aporta entusiasmo para mantener nuestro crecimiento y competitividad”.
Por su parte, Robert Givone, socio de Apollo y co-gestor de ASC, destacó el carácter histórico del club madrileño y el trabajo de sus dirigentes:
“Atlético de Madrid es una de las grandes instituciones deportivas de Europa. Es un honor invertir en un club con más de 120 años de legado. Miguel Ángel ha hecho un trabajo extraordinario transformando al Atlético, y nuestra intención es respaldar su continuidad y contribuir al desarrollo del equipo y la comunidad”.
Apollo Sports Capital: un gigante del deporte global
Apollo Sports Capital es una filial del grupo financiero Apollo, especializada en inversiones en deporte y eventos en vivo.
Su portafolio incluye proyectos en distintas disciplinas y competiciones, entre ellas el Mutua Madrid Open de tenis.
El grupo aclaró que esta adquisición no forma parte de una estrategia de multipropiedad, y que el enfoque de ASC con el Atlético es único e independiente.
Te puede interesar: Dónde ver la UEFA Champions League 2025-26 EN VIVO