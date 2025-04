Atlanta United empata con FC Dallas y Miguel Almirón hace historia

El Atlanta United empató 1-1 contra el FC Dallas la noche del sábado en el Mercedes-Benz Stadium.

Miguel Almirón marcó su segundo gol de la temporada y alcanzó su 23.º tanto en temporada regular con el club.

Con ese gol, Almirón empató a Thiago Almada en el segundo puesto histórico de anotadores del equipo.

Atlanta dominó desde el arranque y generó constantes ataques que culminaron en un penalti al minuto 16.

Same energy in the second 🔁 pic.twitter.com/xMCjzi3TfD

— Atlanta United FC (@ATLUTD) April 6, 2025