Atlanta United resurge con golazos en los últimos minutos y vence 3-2 a Orlando City

En un partido vibrante y lleno de emociones, Atlanta United selló una remontada espectacular 3-2 contra Orlando City, con goles decisivos en los minutos finales que hicieron estallar al público en el Mercedes-Benz Stadium.

Orlando City sorprendió temprano con un gol de Marco Pašalic al minuto 4 tras una habilitación de Martín Ojeda, encendiendo la esperanza en su afición.

Pero Atlanta no tardó en reaccionar; Alexey Miranchuk igualó el marcador a los 19 minutos con una volea espectacular tras una jugada de equipo que incluyó un centro desviado.

El partido parecía inclinarse hacia el visitante cuando Ramiro Enrique puso el 2-1 para Orlando al 32, aprovechando un error defensivo.

La segunda mitad trajo momentos de tensión y cambio de ritmos.

A pesar de la expulsión de César Araújo al 77 por una falta agresiva, Atlanta encontró fuerzas para igualar nuevamente con un remate de Bartosz Slisz al 83, tras una brillante asistencia de Miranchuk.

Pero el verdadero golpe llegó en el minuto 95, cuando Jamal Thiaré culminó una jugada colectiva, asistido por Saba Lobjanidze, para sellar la victoria que desató la locura en las gradas.

JAMAL ICES THE GAME YET AGAIN 🥶 pic.twitter.com/6eEWXXn5Kw

— Atlanta United FC (@ATLUTD) May 29, 2025