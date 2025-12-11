Atlanta se transforma para el Mundial 2026 : los Lugares que sorprenderán a los visitantes!

• Atlanta se alista para recibir a sus visitantes• Ocho partidos mundialistas confirmados• Atracciones imperdibles para viajar

Con el Mundial de Fútbol 2026 cada vez más cerca, Atlanta afina detalles para convertirse en una de las sedes más vibrantes del torneo.

La ciudad no solo recibirá a miles de aficionados que llegarán para ver algunos de los partidos más esperados, incluida una semifinal, sino que también abrirá sus puertas para mostrar por qué es uno de los destinos más interesantes del sur de Estados Unidos.

Conocida como la ciudad en un bosque por su vasto paisaje cubierto de árboles, Atlanta ofrece historia, naturaleza, cultura y diversión en cada esquina.

Atlanta se prepara para recibir a miles de visitantes durante el Mundial 2026

A continuación, una guía en puntos para descubrir los lugares que realmente valen la pena durante su visita mundialista.

Acuario de Georgia

El Acuario de Georgia encabeza la lista por ser una de las joyas imperdibles de Atlanta.

Su propuesta combina ciencia, entretenimiento y encuentros cercanos con especies sorprendentes.

• Exhibe tiburones ballena, belugas, pingüinos y delfines.

• Permite vivir experiencias inmersivas como nadar con tiburones ballena o participar en recorridos tras bambalinas.

• Es una parada obligatoria para familias o viajeros que buscan algo inolvidable.