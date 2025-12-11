Atlanta se transforma para el Mundial 2026 : los Lugares que sorprenderán a los visitantes!
Publicado el 12/11/2025 a las 17:57
• Ocho partidos mundialistas confirmados
• Atracciones imperdibles para viajar
Con el Mundial de Fútbol 2026 cada vez más cerca, Atlanta afina detalles para convertirse en una de las sedes más vibrantes del torneo.
La ciudad no solo recibirá a miles de aficionados que llegarán para ver algunos de los partidos más esperados, incluida una semifinal, sino que también abrirá sus puertas para mostrar por qué es uno de los destinos más interesantes del sur de Estados Unidos.
Conocida como la ciudad en un bosque por su vasto paisaje cubierto de árboles, Atlanta ofrece historia, naturaleza, cultura y diversión en cada esquina.
Atlanta se prepara para recibir a miles de visitantes durante el Mundial 2026
A continuación, una guía en puntos para descubrir los lugares que realmente valen la pena durante su visita mundialista.
Acuario de Georgia
El Acuario de Georgia encabeza la lista por ser una de las joyas imperdibles de Atlanta.
Su propuesta combina ciencia, entretenimiento y encuentros cercanos con especies sorprendentes.
• Exhibe tiburones ballena, belugas, pingüinos y delfines.
• Permite vivir experiencias inmersivas como nadar con tiburones ballena o participar en recorridos tras bambalinas.
• Es una parada obligatoria para familias o viajeros que buscan algo inolvidable.
Parque Olímpico del Centenario
Construido para los Juegos Olímpicos de 1996, este espacio al aire libre continúa siendo uno de los puntos más populares entre locales y visitantes.
• La Fuente de los Anillos es el sitio ideal para refrescarse y tomar fotografías.
• Ofrece áreas amplias para picnics, caminatas y descanso.
• Combina historia olímpica con el dinamismo del centro de la ciudad.
Centro de Historia de Atlanta
Para quienes desean comprender la esencia de la ciudad, este centro ofrece un recorrido profundo y entretenido sobre su pasado y evolución.
• Presenta exhibiciones sobre la Guerra Civil y la transformación urbana de Atlanta.
• Sus jardines y la cancha vinculada a los Juegos Olímpicos añaden un toque deportivo y cultural.
• Es perfecto para visitantes que disfrutan conocer la identidad de cada destino.
Salón de la Fama del Fútbol Americano Universitario
Este museo interactivo atrae tanto a fanáticos del deporte como a curiosos que desean vivir una actividad distinta.
• Tiene un Muro de Cascos que permite explorar equipos y jugadores.
• Incluye pantallas táctiles con estadísticas y zonas para probar habilidades.
• Se ha convertido en uno de los espacios deportivos más dinámicos del país.
Jardín Botánico de Atlanta
Un oasis que demuestra por qué Atlanta es famosa por su entorno natural. El Jardín Botánico combina arte, biodiversidad y tranquilidad.
• Cuenta con senderos rodeados de plantas exóticas y jardines temáticos.
• Alberga eventos especiales como cócteles nocturnos, conciertos al aire libre y la popular iluminación navideña.
• Funciona como una pausa refrescante entre los días llenos de fútbol.
Atlanta en el Mundial 2026
La ciudad será sede de ocho partidos, entre ellos una semifinal.
El estadio recibirá cinco encuentros de fase de grupos, uno de 16vos de final y uno de octavos. Con 104 partidos distribuidos en 16 sedes de Estados Unidos, México y Canadá, Atlanta se posiciona como una de las plazas claves del torneo.
En resumen, Atlanta no solo será un escenario futbolístico, sino también una puerta abierta a experiencias culturales, naturales y deportivas que enriquecerán la visita de cualquier aficionado.
El Mundial será la excusa perfecta para descubrir una ciudad que sorprende a cada paso.
¿Cuál de estas atracciones sería la primera en tu lista cuando visites Atlanta durante el Mundial 2026?
FUENTE: El Tiempo / Discover Atlanta