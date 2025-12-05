Atlanta Christkindl Market: una tradición navideña que ilumina Lawrenceville Lawn!

Mercado navideño alemán en Atlanta

Comida internacional y artesanal

Actividades familiares todo diciembre

El espíritu navideño ya llegó al Atlanta Christkindl Market, uno de los eventos más esperados de la temporada.

Este mercado fusiona la tradición alemana de los clásicos mercados navideños con la energía multicultural de Atlanta, creando un espacio perfecto para disfrutar en familia, comprar regalos únicos y explorar sabores del mundo.

Este año, la magia se vive en el Lawrenceville Lawn, donde cada rincón promete un detalle memorable.

Atlanta se viste de Navidad con una tradición llena de magia

1. Sabores del mundo que conquistan

El mercado ofrece un recorrido culinario irresistible: schnitzel, brats, raclette, pretzels, pierogies, shish kebab, tacos, BBQ, gyros y más.

Para quienes aman lo dulce, hay chimney cones, crepes, panqueques holandeses, pasteles, galletas y chocolates artesanales.

Una mezcla deliciosa entre tradición europea e influencia internacional.