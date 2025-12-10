SIP alerta por duros ataques de Trump contra mujeres periodistas

SIP alerta por agresiones

Trump ataca a periodistas

Crece violencia contra reporteras

Segun informa la agencia EFE, La Sociedad Interamericana de Prensa expresó profunda preocupación ante los ataques verbales del presidente Donald Trump contra mujeres periodistas, señalando riesgos graves para la integridad profesional de las reporteras.

Según la SIP, estas descalificaciones provenientes desde una posición de poder generan ambientes hostiles que afectan directamente la libertad de expresión y debilitan principios democráticos esenciales para el ejercicio periodístico independiente.

El comunicado destaca que Trump ha recurrido reiteradamente a ofensas personalizadas para desacreditar cuestionamientos legítimos realizados por periodistas sobre asuntos públicos, contribuyendo a una atmósfera de creciente intolerancia institucional.

La organización insistió en que estos ataques erosionan el respeto necesario hacia la prensa e impactan negativamente la capacidad de las periodistas para fiscalizar sin temor a represalias desde autoridades.

SIP denuncia consecuencias para la libertad de expresión

🔴📣 #ESTADOSUNIDOS | La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresa su profunda preocupación por las consecuencias de los continuos ataques verbales del presidente #DonaldTrump contra mujeres periodistas en los últimos meses. https://t.co/0IJG7BpW9J — SIP • IAPA (@sip_oficial) December 9, 2025



La SIP recordó que Trump ha utilizado agravios como “cerdita”, “estúpida”, “fea por dentro y por fuera” y otros calificativos ofensivos dirigidos hacia reporteras de diversos medios nacionales estadounidenses.

Entre los medios mencionados se encuentran CBS, Bloomberg, The New York Times y ABC News, todos señalados habitualmente por el presidente como partícipes de supuestas noticias falsas difundidas públicamente.

La organización subrayó que no se ha registrado disculpa alguna de parte del mandatario ni de su equipo, según informes de prensa incorporados en su reciente comunicado institucional.

SIP advierte que tales agresiones desde autoridades pueden desencadenar procesos legitimadores de acoso y provocar mayor vulnerabilidad en mujeres periodistas que realizan su trabajo en contextos democráticos frágiles.