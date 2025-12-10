SIP alerta por duros ataques de Trump contra mujeres periodistas
Publicado el 12/09/2025 a las 19:09
- SIP alerta por agresiones
- Trump ataca a periodistas
- Crece violencia contra reporteras
Segun informa la agencia EFE, La Sociedad Interamericana de Prensa expresó profunda preocupación ante los ataques verbales del presidente Donald Trump contra mujeres periodistas, señalando riesgos graves para la integridad profesional de las reporteras.
Según la SIP, estas descalificaciones provenientes desde una posición de poder generan ambientes hostiles que afectan directamente la libertad de expresión y debilitan principios democráticos esenciales para el ejercicio periodístico independiente.
El comunicado destaca que Trump ha recurrido reiteradamente a ofensas personalizadas para desacreditar cuestionamientos legítimos realizados por periodistas sobre asuntos públicos, contribuyendo a una atmósfera de creciente intolerancia institucional.
La organización insistió en que estos ataques erosionan el respeto necesario hacia la prensa e impactan negativamente la capacidad de las periodistas para fiscalizar sin temor a represalias desde autoridades.
SIP denuncia consecuencias para la libertad de expresión
🔴📣 #ESTADOSUNIDOS | La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresa su profunda preocupación por las consecuencias de los continuos ataques verbales del presidente #DonaldTrump contra mujeres periodistas en los últimos meses. https://t.co/0IJG7BpW9J
— SIP • IAPA (@sip_oficial) December 9, 2025
La SIP recordó que Trump ha utilizado agravios como “cerdita”, “estúpida”, “fea por dentro y por fuera” y otros calificativos ofensivos dirigidos hacia reporteras de diversos medios nacionales estadounidenses.
Entre los medios mencionados se encuentran CBS, Bloomberg, The New York Times y ABC News, todos señalados habitualmente por el presidente como partícipes de supuestas noticias falsas difundidas públicamente.
La organización subrayó que no se ha registrado disculpa alguna de parte del mandatario ni de su equipo, según informes de prensa incorporados en su reciente comunicado institucional.
SIP advierte que tales agresiones desde autoridades pueden desencadenar procesos legitimadores de acoso y provocar mayor vulnerabilidad en mujeres periodistas que realizan su trabajo en contextos democráticos frágiles.
Ataques Trump periodistas generan clima hostil
Pierre Manigault, presidente de la SIP, afirmó que las periodistas poseen derecho y responsabilidad de cuestionar gobiernos sin recibir ataques personales que busquen desacreditarlas injustamente frente a la opinión pública.
Manigault advirtió que cuando estas agresiones provienen desde figuras gubernamentales, envían señales preocupantes de intolerancia hacia la prensa y habilitan conductas de intimidación.
El directivo señaló que comentarios denigrantes pueden escalar hacia formas más graves de violencia, representando amenazas adicionales para el ejercicio informativo de mujeres que enfrentan condiciones laborales complejas.
El llamado de Manigault resalta la necesidad de proteger el entorno periodístico, garantizando respeto institucional que permita desarrollar actividades esenciales para la democracia sin hostilidad creciente.
La organización reafirma solidaridad con mujeres reporteras
Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, expresó rechazo categórico hacia cualquier conducta que pretenda intimidar o perjudicar la labor profesional de mujeres periodistas activas.
Ramos afirmó que el liderazgo democrático exige respeto hacia la prensa, incluso frente a cuestionamientos críticos, reiterando la solidaridad permanente de la SIP con reporteras afectadas por ataques públicos.
Los directivos recordaron su mensaje del Día Internacional de la Mujer, donde alertaron sobre escenarios complejos que amenazan derechos adquiridos y dificultan condiciones laborales para mujeres periodistas.
Ese mensaje destacó que sectores conservadores y grupos anti derechos impulsan retrocesos preocupantes, frenando avances logrados y generando presiones adicionales sobre la participación femenina en espacios informativos.
SIP advierte retrocesos y mayor presión conservadora
La SIP retomó un estudio reciente de ONU Mujeres que reveló un incremento significativo en la proporción de periodistas que relacionan ataques físicos con violencia digital creciente durante los últimos años.
El estudio mostró que para 2025 el cuarenta y dos por ciento de mujeres periodistas percibió conexión directa entre agresiones fuera de línea y violencia experimentada dentro de entornos digitales.
El informe recopiló testimonios de más de seis mil novecientas mujeres, incluyendo periodistas, defensoras de derechos humanos y activistas provenientes de ciento diecinueve países diversos.
ONU Mujeres concluyó que la violencia digital tiene consecuencias reales, limita participación femenina en espacios públicos y erosiona libertades fundamentales necesarias para sostener democracias informativas sólidas.