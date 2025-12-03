Senadores buscan frenar ataques del presidente Donald Trump contra Venezuela
Publicado el 12/03/2025 a las 18:21
- Senadores bloquean ofensiva terrestre
- Congreso exige autorización bélica
- Trump insiste en ataque pronto
Un grupo bipartidista de senadores presentó este miércoles una nueva resolución destinada a bloquear los ataques del presidente Donald Trump contra Venezuela.
La iniciativa surge ante la insistencia del mandatario de que la ofensiva terrestre comenzaría “muy pronto”, según Telemundo.
Los legisladores ya habían intentado detener acciones similares, pero la mayoría republicana en el Senado bloqueó las resoluciones previas.
— Noticias Telemundo (@TelemundoNews) December 3, 2025
Los senadores Chuck Schumer, Tim Kaine, Adam Schiff y Rand Paul encabezan el nuevo esfuerzo.
Los tres demócratas y el republicano ya habían impulsado una resolución en la misma línea.
Sin embargo, no logró avanzar debido al rechazo de la mayoría de los senadores republicanos.
Kaine y Schiff también lideraron una medida para frenar los ataques a supuestas narcolanchas ejecutados por la Administración de Trump. Esa propuesta tampoco prosperó en su momento.
Esta vez, los legisladores regresan con una herramienta distinta y de mayor peso legal.
Presentaron una resolución de poderes de guerra, una ley federal aprobada en 1973 para limitar la capacidad del presidente de iniciar una guerra sin autorización del Congreso.
Según la Constitución, es el Congreso quien tiene el poder exclusivo de declarar una guerra.
Los senadores explicaron en un comunicado conjunto que este tipo de resoluciones tiene “carácter prioritario”.
Eso significa que debe someterse a votación en un plazo máximo de 10 días.
Lo que dicen los senadores
📌Un grupo bipartidista de congresistas estadounidenses, incluyendo a los demócratas Tim Kaine, Chuck Schumer, Adam Schiff y el republicano Rand Paul, anunció este martes que presentará una nueva resolución para forzar una votación en el Congreso, con el fin de bloquear cualquier… pic.twitter.com/X2DAq1zeo5
— teleSUR TV (@teleSURtv) December 3, 2025
“El pueblo estadounidense no quiere verse arrastrado a una guerra interminable con Venezuela sin un debate público o una votación”, afirmó el republicano Rand Paul.
“Debemos defender lo que exige la Constitución: deliberar antes de ir a la guerra”.
El demócrata Chuck Schumer subrayó el fundamento constitucional del Congreso.
“Desde la fundación de nuestra República, la Constitución ha otorgado un poder claro y exclusivo al Congreso: el poder de declarar la guerra”.
Señaló que no existe autorización para una ofensiva contra Venezuela.
“Seamos claros: el Congreso no ha declarado la guerra a Venezuela”.
Schumer cuestionó además el enfoque del presidente.
“No hay nada de ‘América primero’ en enviar tropas estadounidenses al peligro para una misión que la Administración no puede justificar, no puede explicar y no tiene autoridad legal para iniciar”.
Contexto militar reciente
Trump ha defendido las operaciones navales contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico Oriental.
Asegura que esa campaña ya redujo la entrada de droga “en un 91 %”.
El mandatario ha advertido que “muy pronto” comenzarán las acciones contra objetivos terrestres en Venezuela.
El Pentágono confirmó esta semana que se han realizado 21 bombardeos en el sur del Caribe y el Pacífico Oriental.
Esas operaciones han dejado 82 tripulantes muertos.
El Departamento de Defensa atribuye estos ataques a su estrategia para combatir el narcotráfico.
La nueva resolución busca impedir que estas acciones escalen hacia una ofensiva terrestre sin aprobación del Congreso.
El debate ahora se trasladará al pleno del Senado, que deberá votar la medida en un plazo limitado.