Senadores buscan frenar ataques del presidente Donald Trump contra Venezuela

Senadores bloquean ofensiva terrestre

Congreso exige autorización bélica

Trump insiste en ataque pronto

Un grupo bipartidista de senadores presentó este miércoles una nueva resolución destinada a bloquear los ataques del presidente Donald Trump contra Venezuela.

La iniciativa surge ante la insistencia del mandatario de que la ofensiva terrestre comenzaría “muy pronto”, según Telemundo.

Los legisladores ya habían intentado detener acciones similares, pero la mayoría republicana en el Senado bloqueó las resoluciones previas.

Ataques de Trump contra Venezuela desatan disputa en Senado

Senadores de ambos partidos presentan una resolución que busca bloquear un posible ataque contra Venezuela. https://t.co/VlpkddBKXQ — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) December 3, 2025

Los senadores Chuck Schumer, Tim Kaine, Adam Schiff y Rand Paul encabezan el nuevo esfuerzo.

Los tres demócratas y el republicano ya habían impulsado una resolución en la misma línea.

Sin embargo, no logró avanzar debido al rechazo de la mayoría de los senadores republicanos.

Kaine y Schiff también lideraron una medida para frenar los ataques a supuestas narcolanchas ejecutados por la Administración de Trump. Esa propuesta tampoco prosperó en su momento.